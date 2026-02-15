La alegría de Francisco Cerúndolo tras ganar su primer Argentina Open: "No puedo pedir más nada"

Francisco Cerúndolo expresó su felicidad y desahogo luego de vencer a Darderi en la final y coronarse por primera vez en el Argentina Open.

Francisco Cerúndolo pudo por fin consagrarse campeón del Argentina Open. Tras caer en las finales de 2021 ante el Peque Schwartzman y de 2025 ante el brasileño Joao Fonseca, en este 2026 rompió con su mala racha y se impuso este domingo con un contundente 6-4 y 6-2 en el duelo decisivo sobre el italiano Luciano Darderi.

Esta fue su primera coronación en Buenos Aires -y la cuarta de su carrera en el circuito ATP- y la consiguió sin ceder ni un solo set en todo el torneo. De este modo, pudo levantar el trofeo del campeonato más importante celebrado en el país y tomar del mate más anhelado de todo el deporte.

La alegría de Cerúndolo tras salir campeón del Argentina Open La alegría de Cerúndolo tras salir campeón del Argentina Open "Estoy feliz, no puedo pedir más nada. Todos estos años entrené mucho y luché mucho para ganar acá. No se me venía dando. Había perdido finales, el objetivo de esta semana era darme una nueva oportunidad de ir por el título. Jugué un partidazo, uno de los mejores en mucho tiempo", declaró Fran después de su triunfo.

Esta logro no solo trajo alegría, sino también un gran desahogo tras lo sucedido en el Argentina Open 2015: "En una final hay mucho en juego, los dos queríamos ganar. Yo venía de perder dos finales y no quería que se repitiera de nuevo. Las finales son partidos aparte y estoy contento con mi desempeño hoy", apuntó el tenista porteño de 27 años.

"Solo pensaba en llegar a la final, jugarla, disfrutarla y ser mejor que el rival. Salió todo muy bien. Es uno de esos partidos que se dan pocas veces en la vida: hay que salir a jugarse todo y no guardarse nada. Hoy salí desde el primer punto a hacer mi juego, ganar el partido y me salió bien. Me toca disfrutar un poco ahora", destacó luego.