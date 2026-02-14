Quién es el tenista argentino que fue suspendido por incurrir en apuestas deportivas

Con pasado en el circuito ITF y Challenger, el tenista de 32 años reconoció la infracción y no podrá competir ni asistir a torneos oficiales hasta abril.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis sancionó a Hernán Casanova por incumplir el Programa Anticorrupción del Tenis. El tenista argentino fue suspendido por dos meses y deberá pagar una multa de 2.000 dólares, aunque 1.500 quedaron en suspenso. Desde el 4 de febrero y hasta el 3 de abril de 2026 no podrá jugar, entrenar ni asistir a eventos oficiales avalados por la ITIA.

De 32 años y con recorrido en torneos ITF y Challenger, el bonaerense admitió haber realizado apuestas en partidos de Grand Slam y no haber informado un intento de corrupción en 2024. Según detalló el organismo, las infracciones ocurrieron entre 2023 y 2025 y no influyeron en los resultados deportivos.

Casanova, que alcanzó el puesto 221° del ránking en octubre de 2022 y actualmente se ubica 397°, no fue vinculado a arreglos, pero sí incumplió la obligación de reportar una sospecha, lo que derivó en la sanción disciplinaria.

El descargo del tenista argentino Hernán Casanova en sus redes sociales tras ser suspendido Descargo Hernán Casanova El descargo del tenista argentino Hernán Casanova tras su suspensión por apuestas deportivas. Foto: captura hernicasanova6/IG Tras conocerse la resolución, el tenista publicó un mensaje en su cuenta de Instagram: “Escribo esto para que lo sepan por mí. El 3 de febrero fue comunicado por la ITIA y voy a estar suspendido por 2 meses + U$S500 por dos errores que cometí al no saber exactamente las reglas y no informarme”.