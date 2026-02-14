En vivo: con la presencia de sus hinchas, Racing le gana 1-0 a Banfield en el Sur
Luego del triunfo frente a Argentinos en el Cilindro, Racing vence al Taladro con un gol de Marco Di Césare a los 27' del primer tiempo.
Racing Club le gana 1-0 a Banfield, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en un duelo entre dos equipos que necesitan sumar con urgencia para meterse en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.
El primer gol del partido llegó a los 27' del primer tiempo, a la salida de un córner. El marcador central de Racing Marco Di Cesare capturó un rebote y puso el primero para la Academia.