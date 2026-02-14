En vivo: Deportivo Maipú empata 0-0 frente a Agropecuario en Carlos Casares
El Deportivo Maipú inicia una nueva temporada en la segunda división con la ilusión renovada de volver a pelear por el ascenso a Primera.
Deportivo Maipú debutará oficialmente este sábado en la Primera Nacional frente a Agropecuario, como visitante. El Cruzado se presentará en el estadio Ofelia Rosenzuaig, en Carlos Casares, desde las 18, con arbitraje de Joaquín Gil y transmisión a través de LPF Play.
Después de quedar eliminado de la Copa Argentina ante Riestra, el equipo de Alexis Matteo intentará comenzar el torneo con una victoria. Con diez refuerzos y la base del plantel que continuó, el objetivo es pelear arriba y meterse en el Reducido. Del otro lado estará el conjunto de Adrián Adrover, que también se reforzó y suele ser animador del campeonato.