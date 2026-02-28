El insólito match point que perdió un top 100 en el ATP de Acapulco: derrota y cara de estupor

El ATP de Acapulco sumó un capítulo inesperado con un desenlace que rápidamente dio de qué hablar el mundo del tenis . En un duelo correspondiente a los cuartos de final, una decisión arbitral poco habitual terminó resolviendo el partido sin que se disputara el último punto.

El francés Terence Atmane , ubicado dentro del top 100, protagonizó la escena ante el serbio Miomir Kecmanovi, en un encuentro que ya venía cargado de tensión. El europeo del este llegaba en alza tras haber eliminado previamente a Alexander Zverev, uno de los favoritos del cuadro.

Nada hacía prever un cierre tan abrupto. Sin embargo, lo ocurrido en el tramo final transformó un partido competitivo en una de las situaciones más llamativas del circuito reciente.

Con el marcador 6-3 y 5-3 en favor de Kecmanovi, el serbio se preparaba para sacar con punto de partido. En ese momento, Atmane no estaba listo para recibir y se tomó unos segundos adicionales, lo que activó la intervención del juez de silla, Scotty Moore.

El francés, visiblemente afectado por el esfuerzo físico, intentó explicar la situación y pidió margen: “Estoy sudando muchísimo. Relájate, dame cinco segundos, ¿de acuerdo?”. La solicitud, sin embargo, no modificó la postura del árbitro.

Final inesperado en el ATP de Acapulco

Al agotarse el tiempo permitido entre puntos, el umpire aplicó la sanción correspondiente. La penalización implicó la pérdida automática del punto, lo que en ese contexto significó directamente el final del partido.

Así, Kecmanovi selló su victoria por 6-3 y 6-3 sin necesidad de ejecutar el saque. La escena dejó perplejo a Atmane, que quedó inmóvil durante algunos instantes antes de retirarse, sin ocultar su frustración.

El juez de silla, en tanto, recibió silbidos de parte del público, que no ocultó su descontento por la forma en que se resolvió el encuentro.

Qué dice el reglamento

La normativa del circuito profesional establece un límite de 25 segundos entre puntos, controlado por un reloj visible. Si el jugador no está listo al cumplirse ese tiempo, el árbitro puede sancionar con la pérdida del punto.

Aunque la regla es clara y se aplica de manera habitual, no es frecuente que tenga un impacto tan decisivo en instancias críticas como un match point. Por eso, lo ocurrido en Acapulco generó un fuerte debate.

El episodio no tardó en viralizarse en redes sociales, donde circularon los videos del intercambio y la reacción del tenista.