Un tenista argentino fue castigado con ¡6 años de suspensión! por arreglo de partidos

El tenista bonaerense Leonardo Aboian, que no es estaba pudiendo jugar por sospechas de corrupción, recibió una sanción ejemplificadora de la ITIA.

El tenis argentino se vio conmovido al confirmarse la resolución de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) contra Leonardo Aboian por corrupción. Es que Según el informe, admitió "haber amañado ocho de sus propios partidos individuales y dobles en el ITF World Tennis Tour y el ATP Challenger entre 2018 y 2025″.

El bonaerense, que había sido sancionado provisoriamente en septiembre de 2025 mientras el organismo elaboraba su investigación, finalmente será castigado con la prohibición de participar de cualquier torneo organizado por ATP, ITF, las federaciones de Australia, Francia, Estados Unidos, Wimbledon y cualquier asociación nacional hasta junio de 2032.

Leonardo Aboian Aboian había sido suspendido provisoriamente en octubre. @AATenis Aboian admitió todos los cargos presentados por la ITIA, entre las que se incluye "facilitar apuestas, manipular el resultado de eventos, recibir pago por no hacer su mejor esfuerzo y no informar sobre enfoques corruptos". Además del castigo disciplinario, deberá abonar una multa económica de 15 mil dólares (eran 40 mil en total, pero 25 mil quedaron en suspenso).