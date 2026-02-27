Un tenista argentino fue castigado con ¡6 años de suspensión! por arreglo de partidos
El tenista bonaerense Leonardo Aboian, que no es estaba pudiendo jugar por sospechas de corrupción, recibió una sanción ejemplificadora de la ITIA.
El tenis argentino se vio conmovido al confirmarse la resolución de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) contra Leonardo Aboian por corrupción. Es que Según el informe, admitió "haber amañado ocho de sus propios partidos individuales y dobles en el ITF World Tennis Tour y el ATP Challenger entre 2018 y 2025″.
El bonaerense, que había sido sancionado provisoriamente en septiembre de 2025 mientras el organismo elaboraba su investigación, finalmente será castigado con la prohibición de participar de cualquier torneo organizado por ATP, ITF, las federaciones de Australia, Francia, Estados Unidos, Wimbledon y cualquier asociación nacional hasta junio de 2032.
Aboian admitió todos los cargos presentados por la ITIA, entre las que se incluye "facilitar apuestas, manipular el resultado de eventos, recibir pago por no hacer su mejor esfuerzo y no informar sobre enfoques corruptos". Además del castigo disciplinario, deberá abonar una multa económica de 15 mil dólares (eran 40 mil en total, pero 25 mil quedaron en suspenso).
Todos los tenistas argentinos sancionados por la ITIA
Aboian es el noveno tenista argentino suspendido por la ITIA en los últimos 8 años. En 2018, fueron sancionados Nicolás Kicker, Patricio Heras y Federico Coria (en esete caso, dos meses por no denunciar un intento de soborno); en 2021, Franco Feitt (marginado de por vida) y Nicolás Arreche; y en 2024, Agustín Torre, Melina Ferrero y Sofia Luini.