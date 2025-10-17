Un tenista argentino fue suspendido del circuito internacional por sospechas de corrupción

El bonaerense Leonardo Aboian tiene prohibido participar de torneos ATP e ITF por una denuncia de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

En los últimos 8 años, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) ha sancionado a 9 tenistas argentinos por actos o sospechas de corrupción, por participación directa o indirecta en los mismos. El más reciente se produjo este último 19 de septiembre, aunque recién se dio a conocer en las últimas horas, casi un mes después.

Se trata del bonaerense Leonardo Aboian, de 27 años, actual N° 893 en el Raking ATP de singles (llegó a ser 453° en 2022) y 453° en dobles, su mejor faceta (supo ser 229° en abril de este 2025). Su último partido fue el 15 de septiembre, en la clasificación para el Challenger de Villa María. 4 días después sería notificado de su suspensión. La misma reviste de un carácter provisional y se espera aún la resolución del caso.

Leonardo Aboian @AATenis "Existe la probabilidad de que la persona cubierta haya cometido una falta grave y que, en ausencia de una suspensión provisional, la integridad del tenis se vería comprometida, y el daño resultante de la ausencia de dicha suspensión superaría las dificultades que esta pueda causar a la persona afectada", reza el informe de la ITIA al respecto.

Hasta que las autoridades competentes emitan un fallo definitivo, Aboian tiene prohibido participar de cualquier torneo o actividad oficial que organicen entidades miembros de la ITIA, entre las que se incluyen la ATP, la WTA, ITF y las federaciones de Australia, Francia, Estados Unidos y Wimbledon. Curiosamente, el tenista zurdo decidió no apelar la medida y configuró sus redes sociales como privadas, no permitiendo que usuarios que no lo sigan puedan ver sus posteos.