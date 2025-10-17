Un tenista argentino fue suspendido del circuito internacional por sospechas de corrupción
El bonaerense Leonardo Aboian tiene prohibido participar de torneos ATP e ITF por una denuncia de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).
En los últimos 8 años, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) ha sancionado a 9 tenistas argentinos por actos o sospechas de corrupción, por participación directa o indirecta en los mismos. El más reciente se produjo este último 19 de septiembre, aunque recién se dio a conocer en las últimas horas, casi un mes después.
Se trata del bonaerense Leonardo Aboian, de 27 años, actual N° 893 en el Raking ATP de singles (llegó a ser 453° en 2022) y 453° en dobles, su mejor faceta (supo ser 229° en abril de este 2025). Su último partido fue el 15 de septiembre, en la clasificación para el Challenger de Villa María. 4 días después sería notificado de su suspensión. La misma reviste de un carácter provisional y se espera aún la resolución del caso.
"Existe la probabilidad de que la persona cubierta haya cometido una falta grave y que, en ausencia de una suspensión provisional, la integridad del tenis se vería comprometida, y el daño resultante de la ausencia de dicha suspensión superaría las dificultades que esta pueda causar a la persona afectada", reza el informe de la ITIA al respecto.
Hasta que las autoridades competentes emitan un fallo definitivo, Aboian tiene prohibido participar de cualquier torneo o actividad oficial que organicen entidades miembros de la ITIA, entre las que se incluyen la ATP, la WTA, ITF y las federaciones de Australia, Francia, Estados Unidos y Wimbledon. Curiosamente, el tenista zurdo decidió no apelar la medida y configuró sus redes sociales como privadas, no permitiendo que usuarios que no lo sigan puedan ver sus posteos.
Todos los tenistas argentinos sancionados por la ITIA
Aboian es el noveno tenista argentino suspendido por la ITIA en los últimos 8 años. En 2018, fueron sancionados Nicolás Kicker, Patricio Heras y Federico Coria (en esete caso, dos meses por no denunciar un intento de soborno); en 2021, Franco Feitt (marginado de por vida) y Nicolás Arreche; y en 2024, Agustín Torre, Melina Ferrero y Sofia Luini.