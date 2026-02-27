Durísimo: así fue el momento en el que Jack Doohan se enteró que sería reemplazado por Franco Colapinto

La temporada 2025 de la Fórmula 1 dejó múltiples historias, pero pocas tan sensibles como la que protagonizó Jack Doohan tras ser reemplazado por Franco Colapinto en Alpine . La decisión, que en un primer momento circuló como versión, terminó oficializándose y modificó la estructura del equipo en plena competencia.

El movimiento se concretó el 7 de mayo, cuando Colapinto fue designado como reemplazo luego de haber debutado en la Máxima como piloto de Williams Racing, a finales del 2024. La apuesta respondió a un contexto deportivo complejo y a la necesidad de reconfigurar expectativas.

La producción de Netflix Formula 1: Drive to Survive captura ese proceso con un enfoque cercano, mostrando no solo la decisión en sí, sino también sus consecuencias emocionales dentro del equipo.

En Drive to Survive, Jack Doohan relata cómo atravesó el momento más duro de su carrera.

El punto de quiebre queda reflejado cuando Flavio Briatore comunica la resolución que cambiaría el rumbo de la escudería : “Hemos decidido poner a Colapinto para la próxima carrera”. La frase sintetiza el estilo directo con el que se manejan decisiones en la categoría. En un entorno donde el rendimiento es determinante, los cambios pueden llegar sin aviso previo.

El episodio muestra a Doohan acompañado por su padre, Mick Doohan, en uno de los momentos más difíciles de su carrera. “Pensé que era todo mentira y ahora resulta que era verdad”, admite el piloto. Luego señala el peso del entorno mediático: “Sí, la prensa... es lo que más me molesta”.

En otro tramo, profundiza sobre esa situación: “La prensa publicó mucha mierda en los últimos dos o tres meses, fue una locura”. A eso se suman episodios de violencia en redes: “Recibí amenazas de muerte, decían que me matarían si no dejo el auto”.

La lógica implacable de la Fórmula 1

Con el paso de la escena, Doohan intenta asimilar lo ocurrido: “Lamentablemente perdí mi asiento. Es muy difícil de aceptar y estoy un poco conmocionado”. El momento más crudo llega con su reflexión final: “No pude disfrutar ser piloto de Fórmula 1, algo con lo que soñé tanto tiempo y es una verdadera mierda”.

El capítulo, titulado “Negocios son negocios”, refleja una realidad constante en la F1: el equilibrio entre rendimiento, presión y decisiones estratégicas. Mientras tanto, el foco también se traslada al nuevo escenario que enfrenta Colapinto, en una temporada que terminó con la consagración de Lando Norris.