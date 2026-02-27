Predicciones para la Fórmula 1 2026: Alpine daría el salto y Pierre Gasly sería clave

A días del inicio del calendario 2026 en el Gran Premio de Australia, crece la expectativa en el paddock por el rendimiento de los equipos en una temporada marcada por cambios técnicos y proyectos que llegan más maduros. En ese contexto, Alpine aparece como uno de los nombres a seguir.

En el sitio oficial de la Fórmula 1 , los periodistas especializados Lawrence Barretto, James Hinchcliffe, Chris Medland y Alex Jacques opinaron en un informe titulado: “Desde los aspirantes al título hasta las mayores sorpresas: nuestros escritores comparten sus predicciones para la temporada 2026”.

Dentro de ese análisis, hay un punto en el que coinciden: la escudería francesa podría convertirse en “la máxima sorpresa” del año tras un flojo 2025 y un proceso de reconstrucción que comenzó antes que varios de sus rivales.

El optimismo no surge de la nada. Durante los test de pretemporada, el A526 dejó señales alentadoras en tandas largas y consistencia , lo que reforzó la idea de que el equipo podría dar un paso adelante significativo.

En ese sentido, Lawrence Barretto señaló: “ Alpine se beneficiará de centrar su atención en las reglas de 2026 desde el principio, además de la llegada de los motores Mercedes, para saltar del último lugar el año pasado a la cima de la mitad del campo, con Pierre Gasly asegurando su primer resultado entre los 10 primeros al final del año desde 2021”.

Buenas sensaciones

Por su parte, James Hinchcliffe coincidió con esa mirada y destacó el trabajo previo del equipo: “Por alguna razón, el Alpine en manos de Pierre Gasly me da buenas sensaciones. El equipo trabajó discretamente en el programa 2026 durante toda la temporada pasada y, junto con la incorporación anticipada a los motores Mercedes, podría estar en una buena posición para remontar no solo del fondo de la tabla de equipos, sino también al frente de la batalla de la zona media, listos para aprovechar cualquier tropiezo de los cuatro grandes. Nos sorprendería la regularidad con la que ese coche puede puntuar”.

pierre gasly1 Pierre Gasly durante la pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin. X @alpineclub_esp

Con ese panorama, Alpine llega a Australia envuelto en expectativas renovadas, en una temporada que también marcará un nuevo capítulo para Franco Colapinto, quien afrontará su primer año desde el inicio como piloto titular dentro de la categoría.