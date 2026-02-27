Presenta:

Cuenta regresiva: Franco Colapinto mostró fotos de su intimidad antes del Gran Premio de Australia

Franco Colapinto compartió imágenes de su rutina previa al debut en Melbourne y dejó un mensaje que refleja la expectativa por el inicio de la temporada.

MDZ Deportes

Entre mate y mate, Colapinto se preparar para su debut en la F1 2026.&nbsp;

Instagram @francolapinto

Franco Colapinto atraviesa horas clave antes de afrontar el inicio de su primer campeonato como piloto titular de la Fórmula 1. En ese contexto, el argentino compartió en redes sociales parte de su intimidad durante la última etapa de preparación antes de viajar a Australia.

El bonaerense publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram donde mostró momentos de entrenamiento, descanso y vida cotidiana, en una semana marcada por la ansiedad y la expectativa.

Junto a las imágenes, Colapinto escribió: “Última semana de trabajo antes de q empiece lo bueno. Feliz finde yo me voy a Australiaaaaa”, en un mensaje que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Franco Colapinto y su debut en Melbourne

El posteo llega en la antesala del Gran Premio de Australia, que abrirá el calendario el próximo 6 de marzo en el circuito de Albert Park Circuit. Allí, Colapinto iniciará una nueva etapa en su carrera dentro de la máxima categoría, luego de sus primeras experiencias en 2024 (Williams) y 2025 (Alpine).

Más allá de los resultados obtenidos hasta el momento, el argentino apuesta a capitalizar lo aprendido y comenzar la temporada con mejores sensaciones en pista, en un contexto donde el rendimiento del A526 de Alpine -con motor Mercedes- genera gran expectativa.

Las fotos de Colapinto en Instagram

Franco Colapinto publicó una serie de fotos personales en la antesala del estreno de la Fórmula 1 2026.

