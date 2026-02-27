Inédito: la inesperada reacción de Pierre Gasly ante la llegada de Franco Colapinto a Alpine

La octava temporada de Formula 1: Drive to Survive ya está disponible en Netflix y pone el foco en lo que dejó el Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1 . Entre los protagonistas destacados aparece el argentino Franco Colapinto , cuya irrupción en la categoría y su llegada a Alpine generaron una fuerte repercusión tanto dentro del paddock como entre los fanáticos.

La serie recorre desde el inicio del calendario hasta la consagración de Lando Norris en Abu Dhabi, pero también se detiene en historias individuales que marcaron la temporada. En ese contexto, Colapinto reconstruye sus primeros pasos dentro de la escudería francesa.

Uno de los momentos más comentados ocurre durante su presentación como piloto de reserva en 2025, cuando su compañero Pierre Gasly le dedica un elogio que rápidamente se viralizó: “Eres el único argentino, y eres mejor de lo que esperaba”. La frase refleja el impacto inmediato que generó el joven piloto dentro del equipo.

Gran repercusión por la aparición de Franco Colapinto en la octava temporada de Drive to Survive.

El comentario de Gasly no solo funcionó como una bienvenida, sino también como un reconocimiento al talento de Colapinto en un entorno altamente competitivo donde cada detalle cuenta, y ese tipo de respaldo interno resulta clave para la adaptación de un piloto joven.

La serie muestra cómo el argentino se ganó rápidamente la atención del equipo técnico y de sus compañeros, consolidándose como una apuesta a futuro dentro de la escudería. Su presencia, además, marcó un hecho significativo al convertirse en uno de los pocos pilotos argentinos en llegar a la F1 en los últimos años.

El tenso cruce con Briatore tras el accidente en Imola

El otro lado de su desembarco también queda expuesto en la serie. Durante la clasificación en Imola, Colapinto sufrió un fuerte accidente en la Q1 al perder el control del monoplaza y chocar contra el muro, provocando daños importantes en el auto.

Las cámaras captaron el momento en que Flavio Briatore lo enfrenta tras el incidente. El propio piloto reconoció su responsabilidad: “Fue una cagada mía”. Sin embargo, la respuesta del dirigente fue contundente: “No deberías cometer esos errores. Fue una cagada tuya, pero si tu cagada rompe el auto, también es una cagada mía”.

La tensión escaló cuando Colapinto intentó plantear cambios en el coche y recibió una respuesta tajante: “Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar”. La escena rápidamente se volvió una de las más comentadas de la temporada.

La reacción de Briatore al accidente de Colapinto en Imola La reacción de Briatore al accidente de Colapinto en Imola. Netflix

El impacto del límite presupuestario en la Fórmula 1

El enojo dentro del equipo tiene un trasfondo claro: el estricto límite presupuestario que rige en la F1. Cada accidente implica un costo significativo en piezas y reparaciones, lo que puede afectar directamente el desarrollo del auto a lo largo del campeonato.

Componentes como alerones, piezas de fibra de carbono y elementos aerodinámicos tienen valores elevados, por lo que un choque en las primeras instancias de un fin de semana representa un golpe tanto deportivo como económico.

El capítulo, estrenado este 27 de febrero, refleja con crudeza ese equilibrio entre rendimiento, presión y costos que atraviesan los equipos. En ese escenario, la historia de Colapinto combina elogios como el de Gasly con momentos de máxima exigencia, mostrando el desafío real de abrirse camino en la élite del automovilismo.