River quiere a un defensor mendocino que aparece en el radar de la Selección argentina

River Plate volvió a posar la mirada sobre un futbolista mendocino que crece a pasos agigantados en Europa y que ya empieza a aparecer en el radar de la Selección Argentina pensando en el futuro.

Se trata de un joven defensor nacido en Mendoza que atraviesa un gran presente en el fútbol europeo y cuyo nombre comenzó a sonar fuerte en Núñez como una apuesta a mediano plazo.

El club de Núñez viene siguiendo de cerca a varios futbolistas jóvenes con proyección internacional y en esa lista apareció este defensor mendocino, que se destacó por su personalidad, buena salida desde el fondo y capacidad física.

Según trascendió, el seguimiento no es nuevo y desde River valoran especialmente su crecimiento sostenido en Europa, donde logró continuidad y comenzó a ganar experiencia en una liga competitiva.

Además, el futbolista ya habría sido observado por cuerpos técnicos vinculados a la Selección Argentina, pensando en futuras convocatorias y hasta en una posible aparición en procesos mayores.

Zaid Romero Zaid Romero viene de marcar un gol en el Getafe y Scaloni lo sigue de cerca. EFE

De Mendoza al radar internacional

El defensor surgió en Huracán Las Heras y dio rápidamente el salto al exterior, donde logró consolidarse y empezar a llamar la atención de clubes importantes.

Su presente genera expectativa no solo por lo que puede aportar futbolísticamente, sino también por el potencial de crecimiento que todavía tiene a corta edad.

En River entienden que podría transformarse en una pieza importante a futuro y por eso ya comenzaron los primeros movimientos para seguir de cerca su situación contractual y deportiva.

El sueño de la Selección Argentina

Mientras tanto, el nombre del mendocino también empieza a instalarse alrededor de la Selección Argentina, especialmente por la necesidad de recambio que se viene en defensa pensando en los próximos años.

Con proyección europea, condiciones físicas modernas y experiencia internacional, el zaguero mendocino se metió en el radar de los gigantes.

Y ahora, también en el de River.