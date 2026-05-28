Cómo un club mendocino encontró una nueva forma de generar recursos y convocó a 300 atletas

En tiempos donde sostener económicamente a un club se volvió un desafío diario, muchas instituciones deportivas comenzaron a reinventarse para generar nuevos recursos y mantener vivas sus actividades. Rifas, eventos, alquileres y festivales forman parte de las estrategias que aparecen cada vez con más frecuencia en el deporte amateur.

En Medrano, el Club Social y Deportivo Tres Acequias encontró una fórmula que terminó siendo un verdadero “win win”: abrir sus puertas al mountain bike y trabajar junto a una empresa organizadora de eventos deportivos para desarrollar una competencia que terminó beneficiando tanto a la institución como a los atletas, quienes valoran especialmente este tipo de iniciativas que demuestran el poder de la colaboración.

El resultado fue contundente. Cerca de 300 competidores participaron de la jornada, distribuidos en 31 categorías, en un evento que llenó de movimiento y público las instalaciones del club y las calles de la zona.

La carrera se convirtió en una verdadera fiesta deportiva y social para Medrano. Familias, ciclistas y vecinos acompañaron durante toda la jornada, generando un importante movimiento económico y deportivo alrededor del club.

Desde la institución destacaron especialmente el trabajo conjunto con los organizadores Pablo Ramírez, Carlos Gutiérrez, Fernando Cotichelli, Maxi Quiroga, Walter Dubé, Sergio Méndez y Pablo Ghilino, además del acompañamiento de las municipalidades de Junín y Rivadavia.

Este tipo de iniciativas no solo permiten recaudar fondos mediante inscripciones, sponsors y servicios, sino que además posicionan a los clubes como espacios abiertos a nuevas disciplinas y eventos comunitarios.

tres aceq MTB1 Una gran jornada de ciclismo. @Tres_acequias

Mientras el deporte amateur enfrenta costos cada vez más altos, muchos dirigentes entienden que el camino está en diversificar actividades y generar alianzas estratégicas. Y el caso del Club Tres Acequias aparece como un ejemplo concreto de cómo un evento bien organizado puede transformarse en una herramienta de crecimiento para todos.

Mientras el deporte amateur enfrenta costos cada vez más altos, muchos dirigentes entienden que el camino está en diversificar actividades y generar alianzas estratégicas. Y el caso del Club Tres Acequias aparece como un ejemplo concreto de cómo un evento bien organizado puede transformarse en una herramienta de crecimiento para todos.

Los ganadores de la jornada

Entre los principales vencedores de la competencia se destacaron:

Juan Prado, ganador de la general masculina de 50 kilómetros.

Lili Poggio, vencedora de la general femenina de 50 kilómetros.

Leandro Suárez, ganador de la general masculina de 35 kilómetros.

Florencia Quiroga, primera en la general femenina de 35 kilómetros.

Emiliano Cruz, ganador en E-Bike.

La competencia también tuvo participación de corredores juveniles, promocionales y master, consolidando una convocatoria amplia y federal para el mountain bike mendocino.