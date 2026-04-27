La protesta que habrá el 1 de mayo en Mendoza

De esta manera, el SUTE será el protagonista de los reclamos el próximo 1° de Mayo y promete llevar 1.000 docentes al frente de la Legislatura. No es un acto improvisado. Hace más de 15 días, que los dirigentes sindicales comenzaron a prepararlo recorriendo la provincia para juntar las firmas en reclamo por OSEP. La campaña lleva un título fuerte: "Osep te enferma".

Esta consigna generó el cuestionamiento de la obra social. Señalaron que carece de “información clara, concreta y responsable” sobre las propuestas que impulsa. Además, advirtieron que no se detallan los alcances del proyecto ni cómo se financiarían las medidas planteadas. En ese sentido, remarcaron que “la salud de los mendocinos no puede ser utilizada como herramienta de campaña ni como plataforma de posicionamiento político”.

Pero más allá de esta junta de firmas, el secretario general del SUTE, Gustavo Correa, confirmó a MDZ que además "se pedirá la reapertura de paritarias" para discutir actualizaciones salariales.

El gremio de los profesionales de la salud, que tiene muchas rispideces con el Gobierno, reclamará el 30 de abril, es decir un día antes del feriado.

Lo hará con una asamblea interhospitalaria en el Hospital Pereyra que comenzará a las 10 de la mañana y dos horas después habrá un caravanazo a la Casa de Gobierno. El reclamo apunta a pedir una suba salarial del 40%.

Protesta de Ampros

Qué harán el 1° de Mayo los gremios de ATE y Judiciales

ATE, el gremio que dirige Roberto Macho está "evaluando" si participará de las protestas este 1 de Mayo, de acuerdo a lo que confirmaron desde el sindicato a este medio. En tanto que los empleados Judiciales ya decidieron que no estarán en la plaza Independencia este viernes.

El gremio que dirige Ricardo Babillón igualmente está reclamando apertura de paritarias pero además está trabajando con la Corte reformas al convenio colectivo de trabajo.

En medio de la protesta a nivel nacional, Camioneros lanzó un partido

A nivel nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a las calles el próximo 30 de abril. La movilización, programada para la jornada previa al 1 de mayo, tiene como ejes centrales el rechazo a la política económica del Gobierno y, fundamentalmente, el cuestionamiento a la reciente decisión judicial que dejó sin efecto la suspensión de la reforma laboral.

Uno de los puntos que más irritación causó en el seno de la central obrera fue el fallo de la Cámara que habilitó nuevamente los artículos laborales del DNU oficial.

En tanto que en Mendoza, este viernes pasado, en el camping del Sindicato de Camioneros de Mendoza, se realizó el acto de lanzamiento del Partido “Cultura, Educación y Trabajo”, movimiento creado por el histórico dirigente nacional Hugo Moyano.

Del multitudinario evento, que fue presidido por el Secretario General del Sindicato de Camioneros de Mendoza y Secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Nacional de Camioneros, Ricardo Letard, participaron el presidente del partido a nivel nacional y actual diputado, Hugo Moyano (hijo), Jorgw Antonio Guaymás, Secretario General de Camioneros de la provincia y titular del CET de la misma provincia, Octavio Argüello, Co-secretario General de la CGT y Jorge Taboada, Secretario General Adjunto de la Federación Nacional de Camioneros.