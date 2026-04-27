Nuevo protocolo: cómo actuar frente al ataque de un "tirador activo" en una escuela

El Gobierno de Mendoza oficializó este lunes una guía de intervención ante incidentes de seguridad destinada a capacitar a docentes, no docentes y alumnos, frente a situaciones como amenazas de atentados con explosivos, agresiones armadas o crisis suicidas. Estas recomendaciones fueron elaboradas por el equipo de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), del Ministerio de Seguridad y Justicia, en coordinación con el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE.

Esta se terminó de elaborar a comienzos de este año, pero se publicó en el Boletín Oficial este lunes, en medio de un contexto crítico por los reiterados casos de amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia.

Entrevistado en el programa Digamos Todo , de MDZ Radio 105.5 FM , Javier Ortiz , jefe de las FOE, dio detalles respecto a la elaboración de esta guía y del accionar de que debe tener la comunidad educativa frente a una situación de amenaza bomba, un tirador en una escuela o crisis suicidas.

“Es un trabajo que venimos haciendo desde hace dos años, con los ministerios Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ministerio de Salud e incluso el Ministerio Público Fiscal. Fue una coordinación a mediados del 2024 para establecer estos sistemas de respuesta”, explicó el funcionario.

En tanto, remarcó que “lo que nosotros planteamos es cómo responder a un agresor activo, o sea, una persona dentro de crecimiento con el arma, pero que la esté utilizando, que es una amenaza letal en desarrollo. Actualizamos los sistemas de respuesta para atentados con explosivos, conflictos sociales externos y recientemente incorporamos la actualización sobre crisis suicida en curso”.

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Respecto a la elaboración de esta guía precisó que se basaron en la experiencia internacional y que varios agentes tuvieron capacitación en el exterior. “La FOE o La Fuerza de Operaciones Especiales se caracteriza por gestión de crisis. Lo básico es estudiar la proyección a nivel internacional de los conflictos. En base a esos estudios e incluso nacionales se hace la guía. Se presenta como una guía de intervención en donde lo que se busca es generar un juicio crítico de los que estén en el lugar para resolver las crisis. Antes del 2024, tenemos operadores que fueron a capacitarse a Estados Unidos sobre tiradores activos. Como veíamos que las noticias a nivel internacional se centraban en este tipo de conductas, tratamos de adelantarnos un paso a lo que posiblemente podría llegar a suceder”, manifestó.

Indicó que esta guía se implementó en el caso de la alumna atrincherada con un arma de fuego en la escuela Marcelino Blanco, del departamento de La Paz, hecho que ocurrió el año pasado.

“Desde el 2025 comenzamos a capacitar los docentes, los profes de Educación Física y este año ya comenzamos a capacitar lo que son directivos y supervisores de los colegios secundarios. Este tipo de capacitaciones que nosotros damos a los docentes, los responsables de los establecimientos. Es justamente para que ellos diseñen, modifiquen o mejoren el sistema de respuesta que tienen en cada edificio”, expresó Ortiz.

En tanto, también subrayó que la implementación debe hacerse a través de simulacros en los establecimientos educativos. “Cada plan de contingencia demanda un simulacro. Porque en definitiva, cuando sucede un hecho de esta característica, lo que ellos van a aplicar va a ser lo que practicaron previamente. Y si no hacen simulacros, lo que salga va a ser un improvisado”, sostuvo.

¿Cómo actuar ante un "tirador activo" en una escuela?

El jefe de las FAO explicó que anteriormente frente a una situación de crisis en un establecimiento público se establecía un perímetro de seguridad y se esperaba la llegada de las fuerzas especiales para resolver la crisis, pero advirtió que ese paradigma cambió frente a las nuevas situaciones de violencia que se presentan.

“En el caso, por ejemplo, de tirador activo, si yo hago eso, estoy generando mayor cantidad de víctimas dentro del establecimiento. Entonces lo que se cambió es que el primer personal policial que arriba del lugar lo que tiene que hacer es neutralizar la amenaza que se está llevando a cabo en ese momento”, resaltó.

image (80) La gran mayoría de amenazas de tiroteos escolares en la provincia de Santa Fe ocurren en Rosario. Los detalles del fenómeno.

Agregó que “para el caso de los que estén en el edificio educacional o cualquier servicio público, la respuesta inmediata de ello es evacuar o huir rápidamente hacia el lugar contrario donde esté la amenaza”.

Sobre el comportamiento frente a estas situaciones, Ortiz subrayó que “antiguamente, en los planes de evacuación yo tenía un sistema organizado. Tenían que evacuar tranquilos, ordenaditos, bajo una orden. En este tipo de situaciones se trabaja distinto. Tienen que huir rápidamente, esconderse y en última instancia, cuando ya no quedan las dos opciones anteriores, es luchar por su vida”.

¿Qué hacer ante crisis suicidas?

Por otro lado, el especialista dio detalles sobre las acciones ante un escenario de crisis suicida en un establecimiento educativo. “La mayor cantidad de resoluciones se hacen en los que se dan en los primeros minutos. Y si no tenemos un sistema de respuesta rápido para esos primeros minutos, podemos tener una catástrofe”, advirtió.

escuela marcelino blanco alumna disparo la paz Los policías de elite y otros organismos trabajaron durante cinco horas el miércoles en La Paz. Marcos García / MDZ

“No le pedimos a los docentes ni a quien esté a cargo del grupo de personas que sean, ni negociadores, ni luchadores, ni psicólogos, si no es contener la situación con las pautas que le hemos dado nosotros hasta el arribo de los especialistas en el caso de crisis suicida”, añadió Ortiz.

Asimismo, destacó que “el primer interventor tiene que no solamente estabilizar la situación, sino que también debe estar estabilizado internamente.