Video: así detuvieron al tirador que ingresó al Hilton durante la cena de Donald Trump

Tras conocerse el episodio en el que un hombre armado ingresó al hotel Hilton mientras se realizaba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), evento al que asistían Donald Trump, la primera dama Melania Trump y otros miembros del Gabinete, se difundieron las imágenes del momento en que el atacante fue detenido.

Según el video compartido por el propio presidente de Estados Unidos, el hombre de 31 años, identificado como Cole Tomas Allen , ingresó por un sector con menor seguridad y atravesó corriendo el área, donde le disparó a uno de los guardias. Luego, ya dentro del hotel, se desató un tiroteo que terminó con su detención. Donde solamente un guardia resulto herido y ya se encuentra fuera de peligro.

El hecho, que generó conmoción durante la cena —donde también se encontraba el vicepresidente J. D. Vance, entre otros funcionarios—, provocó la evacuación de ambos mandatarios, mientras el resto de los invitados se refugiaba debajo de las mesas.

Detención tirador Donald Trump X: @SebasTempone

Al mismo tiempo, los periodistas que se encontraban en el interior del hotel fueron resguardados ante una fuerte presencia policial, militar y del Servicio Secreto, que finalmente logró interceptar al atacante, oriundo de California.

Las declaraciones de Donald Trump tras el hecho

Luego de la captura, Trump brindó una conferencia de prensa y explicó que el agresor “fue interceptado por miembros muy valientes del Servicio Secreto, que actuaron con gran rapidez”.

Tiroteo Hotel Donald Trump 1

Además, se refirió al oficial que resultó herido: “Un agente recibió un disparo, pero se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas de excelente calidad. Le dispararon a quemarropa con un arma muy potente y el chaleco cumplió su función. Acabo de hablar con él y se encuentra muy bien”, subrayó.