Hidrovía: se define una licitación crucial que miran con lupa en Argentina, EEUU y China

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación tiene lista la tercera etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional de la Hidrovía al dejar habilitadas las ofertas de Jan De Nul N.V. junto con Servimagnus S.A. y de Dredging, Environmental & Marine Engineering NV para la apertura del Sobre N° 3.

La resolución 28/2026, firmada el 15 de mayo y publicada en el Boletín Oficial, fijó la apertura de esa instancia para hoy a las 13, a través del portal CONTRAT.AR. El proceso lleva el número 508-0002-LPU25 y se tramita bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

El contrato comprende la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, además de tareas de dragado, redragado y conservación de la Vía Navegable Troncal. El tramo va desde el kilómetro 1238 del Río Paraná, en el punto Confluencia, hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior, a la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio.

La traza incluye el Canal Ingeniero Emilio Mitre, el Río Paraná de las Palmas, el Paraná Bravo, el Paraná Guazú, el Talavera y el sistema Paraná-Océano Atlántico. La infraestructura constituye el principal corredor fluvial para el movimiento de cargas de exportación e importación de la Argentina.

El procedimiento había recibido tres ofertas en la apertura del Sobre N° 1, realizada el último 27 de febrero. Las propuestas fueron presentadas por Jan De Nul N.V. con Servimagnus S.A., Dredging, Environmental & Marine Engineering NV y DTA Engenharia Ltda.

La comisión evaluadora consideró admisibles las dos primeras y recomendó su precalificación. La oferta de DTA Engenharia fue declarada inadmisible en abril, cuando la resolución 21/2026 aprobó lo actuado en la primera etapa del concurso.

El 22 de abril se abrió el Sobre N° 2 de las firmas precalificadas. Tras revisar la documentación, la comisión emitió el dictamen de preselección y estableció un orden de mérito. Las dos empresas presentaron luego comentarios sobre esa evaluación, los días 12 y 14 de mayo.

La agencia sostuvo que esas presentaciones no tuvieron carácter de impugnación, porque no cumplieron con la garantía prevista en los artículos 13 y 29 del pliego. Aun así, la comisión revisó los argumentos y concluyó que no aportaban elementos técnicos nuevos ni razones para modificar calificaciones.

El organismo afirmó que el dictamen no recibió impugnaciones durante el plazo reglamentario en CONTRAT.AR. Con esa instancia cerrada, la apertura del Sobre N° 3 definirá la parte económica de las ofertas que siguen en carrera.