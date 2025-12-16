Murió la elefanta Kenya en el santuario de Brasil donde vivía desde su traslado de Mendoza

Kenya llegó al santuario para elefantes del Mato Grosso, Brasil, a mediados de este año y fue el último paquidermo en cautiverio del país.

Murió la elefanta Kenya en el santuario de Brasil en el cual vivía desde que fue trasladada del exzoológico de Mendoza. Kenya fue el último elefante en cautiverio del país y su traslado significó un cambio de paradigma para la conservación en la Argentina.

Su muerte en libertad se da luego de un largo camino que debió transitar hasta que fue sacada del zoológico de Mendoza, hoy reconvertido en Ecoparque, donde había vivido 40 años en un pequeño recinto. El traslado comenzó el 4 de julio y duró unos cinco días hasta que llegó al santuario del Mato Grosso en Brasil, a más de 4.000 kilómetros de lo que hasta ese momento había sido su hogar.

El traslado y final de la elefanta Kenya Esta travesía, que se realizó por tierra, mereció una preparación de más de siete años para que no sufra las dificultades de pasar a la vida silvestre habiendo sido criada en cautiverio. A pesar de ello, al tiempo de su llegada, enfermó.

Allí ya vivía su par porteña Pupy, que había sido trasladada un tiempo antes al mismo santuario. Pupy murió en octubre de este año tras sufrir problemas gastrointestinales, por lo que Kenya quedó casi en soledad en el santuario.