Increíble hallazgo: capturaron un "chipá de mar" en el nuevo streaming del Conicet

Científicos del Conicet iniciaron una expedición al fondo del el Mar Argentino, llamada “Vida en los extremos”. Mirá los descubrimientos del nuevo streaming.

El "chipá de mar" registrado en la transmisión de "Vida en los extremos" del Conicet.

El domingo 14 de diciembre, comenzó una nueva expedición científica al fondo del Mar Argentino. Bajo el nombre de " Vida en los extremos", científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), volvieron a subirse al buque Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute para explorar las profundidades del océano, centrándose en los ecosistemas extremos que se encuentran a cientos de metros bajo la superficie del mar.

Esta nueva expedición, dirigida por la investigadora María Emilia Bravo, se centrará en tres áreas clave del talud continental del Mar Argentino, con el propósito de estudiar su biodiversidad y las adaptaciones de las especies que habitan en este entorno extremo. La misión llegará a su fin el 10 de enero de 2026 en la ciudad de Puerto Madryn.

Una de las principales herramientas utilizadas durante la expedición es el ROV SuBastian, un vehículo submarino no tripulado que ha permitido realizar descensos a más de 480 metros de profundidad. Cada inmersión ha proporcionado una visión inédita de los ecosistemas marinos, capturando imágenes de especies que jamás habían sido observadas en la región.

Así es el “chipá de mar”, la especie registrada en el streaming del Conicet Chipá de mar, streaming del Conicet En medio de la transmisión de “Vida en los extremos”, se registró una especie que rápidamente recibió el apodo de “chipá de mar” por la forma similar al alimento típico del norte argentino, que se realiza a base de fécula de mandioca.

Se trata de una esponja de mar que, según el Institut de Ciéncies del Mar de España, “son uno de los organismos bentónicos –los que viven cerca o en contacto con el fondo marino- más comunes de los fondos antárticos”.