Increíble hallazgo: capturaron un "chipá de mar" en el nuevo streaming del Conicet
Científicos del Conicet iniciaron una expedición al fondo del el Mar Argentino, llamada “Vida en los extremos”. Mirá los descubrimientos del nuevo streaming.
El domingo 14 de diciembre, comenzó una nueva expedición científica al fondo del Mar Argentino. Bajo el nombre de " Vida en los extremos", científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), volvieron a subirse al buque Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute para explorar las profundidades del océano, centrándose en los ecosistemas extremos que se encuentran a cientos de metros bajo la superficie del mar.
Esta nueva expedición, dirigida por la investigadora María Emilia Bravo, se centrará en tres áreas clave del talud continental del Mar Argentino, con el propósito de estudiar su biodiversidad y las adaptaciones de las especies que habitan en este entorno extremo. La misión llegará a su fin el 10 de enero de 2026 en la ciudad de Puerto Madryn.
Una de las principales herramientas utilizadas durante la expedición es el ROV SuBastian, un vehículo submarino no tripulado que ha permitido realizar descensos a más de 480 metros de profundidad. Cada inmersión ha proporcionado una visión inédita de los ecosistemas marinos, capturando imágenes de especies que jamás habían sido observadas en la región.
Así es el “chipá de mar”, la especie registrada en el streaming del Conicet
En medio de la transmisión de “Vida en los extremos”, se registró una especie que rápidamente recibió el apodo de “chipá de mar” por la forma similar al alimento típico del norte argentino, que se realiza a base de fécula de mandioca.
Se trata de una esponja de mar que, según el Institut de Ciéncies del Mar de España, “son uno de los organismos bentónicos –los que viven cerca o en contacto con el fondo marino- más comunes de los fondos antárticos”.
Los recientes hallazgos en la nueva expedición del Conicet al fondo del mar argentino
Uno de los descubrimientos más notables fue el hallazgo de un pez plano, de cuerpo ovalado y con un camuflaje moteado, que se encontró descansando a 476 metros de profundidad.
Asimismo, entre los descubrimientos más sorprendentes se encuentra el pez trípode (género Bathypterois), una especie que se desplaza verticalmente en la columna de agua a profundidades de 481 metros. Este pez, que se caracteriza por su cuerpo alargado y plateado, utiliza su peculiar postura para detectar presas en las oscuras aguas abisales.
Otro hallazgo relevante fue la pluma de mar, que se encontraba a 477 metros de profundidad. Este organismo, con forma de látigo, tiene la capacidad de capturar partículas diminutas del agua gracias a los pólipos que cubren su eje central.
En suma, una de las imágenes más impactantes fue la de una araña de mar, un picnogónido con patas largas que se alimenta de invertebrados blandos del fondo marino. Esta criatura fue capturada a 481 metros de profundidad, y su presencia en la zona