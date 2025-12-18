Dengue: las recomendaciones oficiales para prevenir el contagio durante las vacaciones

Ante la inminente llegada de las fiestas y las vacaciones de verano , el Ministerio de Salud de la Nación instó a la población a reforzar las medidas de prevención para evitar el contagio de dengue .

Si bien la temporada de dengue 2025-2026 comenzó con un escenario de bajo riesgo, debido a la interrupción sostenida de la transmisión autóctona, las autoridades subrayan la importancia de no bajar la guardia y de tomar precauciones adicionales frente al riesgo de la propagación de casos importados.

Hasta el momento, se han confirmado 12 casos de dengue en Argentina en lo que va de la temporada. De esos casos, solo 4 son autóctonos y 8 corresponden a personas con antecedentes de viaje a países con circulación activa del virus, como México, Brasil, Sri Lanka, Paraguay y Cuba.

A pesar de que el número de casos sigue siendo bajo, la circulación del virus en varias naciones de la región y el aumento estacional de la actividad del mosquito Aedes aegypti -portador del virus del dengue - en distintas provincias del país hacen necesario reforzar las medidas preventivas.

Con la proximidad de las vacaciones de verano, que implicarán un aumento considerable de la circulación de personas dentro y fuera del país, el Ministerio de Salud recordó que las medidas preventivas son fundamentales para evitar la propagación del virus. A continuación, detallamos cuáles son:

Uso de repelentes, especialmente durante las primeras horas de la mañana y el atardecer, cuando el mosquito tiene mayor actividad.

Uso de ropa de colores claros y que cubra brazos y piernas.

Instalación de espirales en espacios al aire libre y tabletas en ambientes interiores.

Proteger las camas, cunas y cochecitos con tul o tela mosquitera, para reducir el riesgo de picaduras.

Eliminar los posibles criaderos de mosquitos. En este sentido, se debe evitar la acumulación de agua en objetos en desuso, cambiar o tapar el agua de aquellos recipientes que no se pueden eliminar, y destapar canaletas y desagües.

Vacunación contra el dengue.

Qué países de la región registran circulación activa de dengue

En cuanto a la situación regional, actualmente 16 países del continente registran circulación activa de dengue. Brasil, con una alta concentración de casos, es el país que presenta el mayor número de notificaciones. Otros países con alta incidencia son México, Colombia, Guatemala, Perú, Honduras, Costa Rica y Ecuador. En estos países, la circulación simultánea de los cuatro serotipos del virus es una preocupación, ya que aumenta el riesgo de brotes. En particular, los serotipos DENV-3 y DENV-2 están circulando en varios de estos países.

En Argentina, se han detectado los serotipos DENV-1 y DENV-2 en la transmisión autóctona de dengue en 2025. Además, se han registrado dos casos de DENV-3 en personas con antecedentes de viaje. Estos casos reflejan la necesidad de mantener una vigilancia constante y un diagnóstico oportuno para poder detectar cualquier brote a tiempo.

Para ello, el Ministerio de Salud, en conjunto con el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas "Dr. Julio I. Maiztegui" (ANLIS Malbrán), ha comenzado a implementar un sistema de acompañamiento a las jurisdicciones para fortalecer la detección temprana y el diagnóstico directo.

La serotipificación de los casos es esencial para monitorear la evolución del virus y para prevenir formas graves de la enfermedad. De esta forma, el Ministerio de Salud también hace un llamado a la población a no automedicarse ante la presencia de síntomas compatibles con el dengue, como fiebre alta, dolor muscular y articular, y erupción en la piel, entre otros.