El aire acondicionado inteligente que aprende de vos y cuida tu bienestar

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, LG da un salto cualitativo en el confort del hogar con el lanzamiento de su innovador aire acondicionado LG DUALCOOL AI Air. Este sistema no es solo un equipo de climatización; es un centro de bienestar inteligente que promete transformar la experiencia de tu espacio, ofreciendo una brisa perfectamente agradable, un ahorro energético proactivo y un cuidado total del aire, todo potenciado por la inteligencia artificial.

El corazón de esta nueva generación de aires acondicionados es la función AI Air, diseñada para ofrecer un enfriamiento y calefacción personalizados como nunca antes. Olvídate de los ajustes manuales constantes; el LG DUALCOOL AI Air aumenta tu confort sin esfuerzo gracias a su control potenciado por inteligencia artificial. Durante todo el año, este sistema inteligente ajusta de forma automática la temperatura, la humedad y el flujo de aire para brindarte el clima ideal en cada momento.

¿Cómo lo logra? La tecnología AI Air, disponible tanto en modos de enfriamiento como de calefacción, opera en tres modos distintivos: Modo Rápido (flujo de aire directo y alta velocidad), Modo Buffer (flujo de aire indirecto y velocidad media) y Soft Air (flujo de aire suave y confortable). Utilizando un sensor de presencia humana o la configuración de ThinQ, el sistema detecta tu ubicación y ajusta la dirección y velocidad del viento, así como el rendimiento del producto, para envolverte en un confort óptimo. Incluso, a través del Aprendizaje Profundo (Deep Learning), el equipo analiza tus hábitos y el entorno para determinar el tiempo óptimo de funcionamiento del "Buffer Mode", asegurando un enfriamiento continuo y agradable.

Una de las mayores preocupaciones al usar aire acondicionado es el consumo energético. El LG DUALCOOL AI Air aborda esto con una gestión personalizada y proactiva que te ayudará a evitar sorpresas en tu factura de electricidad. Gracias a su sensor de presencia humana y la detección de ventana abierta, el sistema ahorra energía automáticamente. Si detecta que no hay nadie en la habitación o que una ventana está abierta, ajusta su funcionamiento para evitar el desperdicio, sin que tengas que preocuparte.

Además, el AI kW Manager pone el ahorro de energía en tus manos, permitiéndote ajustar el consumo y la capacidad de enfriamiento con una sola configuración. La tecnología DUAL Inverter™ inherente a estos equipos garantiza una eficiencia energética superior, lo que se traduce en un menor impacto ambiental y un mayor beneficio para tu bolsillo.

Cuidado Total del Aire, por Dentro y por Fuera

La calidad del aire que respiramos en casa es fundamental para nuestra salud. El LG DUALCOOL AI Air se encarga de ello con un proceso de filtración en múltiples etapas que purifica el aire de manera exhaustiva. Su sistema incluye:

Pre-Filtro: Atrapa las partículas grandes de polvo como primera línea de defensa.

Filtro de Alergias: Elimina sustancias flotantes que causan alergias, como los ácaros del polvo doméstico, con verificación de la BAF.

Plasmaster™ Ionizer++: Mantiene tu espacio limpio eliminando el 99.9% de las bacterias adheridas, según verificación de TUV e Intertek.

Pero la limpieza no se detiene ahí. Para mantener el propio equipo impecable y libre de olores, incorpora:

Freeze Cleaning: Utiliza hielo descongelado para eliminar el polvo y los contaminantes que causan olores, reduciendo las bacterias dañinas.

Auto Clean+: Se activa después de usar el aire acondicionado , detectando la humedad y soplando aire para eliminar la humedad interna y prevenir la formación de moho.

, detectando la humedad y soplando aire para eliminar la humedad interna y prevenir la formación de moho. All Cleaning: Con un solo toque, activa un proceso completo que va desde Freeze Cleaning hasta Auto Clean+, asegurando un interior siempre limpio.

Funciones Adicionales para un Confort Inigualable

El LG DUALCOOL AI Air está repleto de características diseñadas para maximizar tu bienestar:

Soft Air: Cambia la dirección del flujo de aire para una refrigeración más confortable, evitando corrientes directas.

DUAL Vane: Ofrece un flujo de aire frío o cálido más largo y potente, asegurando un enfriamiento o calefacción más rápido en cualquier rincón de la habitación.

Control de Humedad para tu Confort: Disfruta del nivel de humedad ideal en tu hogar.

Sleep Timer+: Aprende tus hábitos de uso para ofrecer un modo sueño personalizado, garantizando un descanso óptimo.

Disponible en capacidades de 3517 W, 5275 W y 6448 W (Watts), el LG DUALCOOL AI Air se adapta a diferentes tamaños de espacios, ofreciendo siempre la máxima eficiencia y rendimiento.

En resumen, el LG DUALCOOL AI Air no es solo un aire acondicionado; es una declaración de intenciones de LG para llevar el confort del hogar a otro nivel. Con su inteligencia artificial, su compromiso con el ahorro energético y su avanzado sistema de purificación, este equipo te envuelve en un ambiente perfectamente ajustado a tus necesidades, garantizando aire puro y bienestar sin preocupaciones. Es el momento de experimentar el futuro del confort en tu hogar.