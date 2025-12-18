Comprar útiles en Navidad: la tendencia que se impone para enfrentar el inicio de clases

Las ventas de fin de año comenzaron a mostrar un mayor movimiento en los últimos días, impulsadas por el cobro del aguinaldo y por un comportamiento de consumo que combina los regalos tradicionales de Navidad con una planificación anticipada de gastos para el inicio del ciclo lectivo.

Comerciantes coinciden en que esta conducta se repite con mayor frecuencia y responde, principalmente, a la intención de “ganarle” a los aumentos habituales de comienzos de año.

Según relataron vendedores, además de juguetes y artículos navideños, “ya hay mucha gente que ha venido con las listas escolares y se está llevando los útiles hoy”. La explicación que ofrecen es clara: comprar en diciembre permite acceder a “precios viejos de fin de año y no a un precio actualizado de principio de año”, además de evitar la concentración del gasto en marzo, cuando se superponen el inicio de clases y el regreso de vacaciones.

De acuerdo con estimaciones generales, el armado completo de útiles escolares y materiales educativos representa un desembolso significativo dentro del presupuesto familiar, con los libros como el componente de mayor peso. En ese contexto, adelantar las compras aparece como una estrategia para distribuir mejor el gasto anual, reducir el impacto económico del inicio de clases y, además, llegar a marzo con una preocupación menos.

Los comerciantes destacan que el aguinaldo “ no solo se usa para Navidad ”, sino también como una herramienta de previsión para un comienzo de año menos costoso. Incluso en locales de ropa aseguran que la gente no busca vestido de fiesta, sino más bien que les sirva para pasar todo el verano. De este modo, el consumo navideño combina tradición y planificación, en un escenario marcado por la cautela y la administración del ingreso extra que aporta el salario anual complementario.

Buen desempeño en jugueterías

En el rubro juguetero, los vendedores señalaron que la demanda “está bastante buena” y que los precios se mantienen “acorde a la billetera de la gente”. Los artículos más buscados son los juguetes de temporada vinculados al verano, especialmente las pistolas de agua, junto con productos electrónicos. “Lo que más se vende son las pistolas de agua” y también “cosas electrónicas, como drones o auriculares”, explicaron. En ese segmento, indicaron que los aumentos se registraron principalmente en artículos electrónicos, mientras que el resto de los juguetes conservó valores similares a los del resto del año.

jugueteria arca de noe marilu (4).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Las tendencias impulsadas por las redes sociales influyen en las decisiones de compra, aunque los comerciantes subrayaron que los clásicos mantienen su vigencia. “El dinosaurio, el Transformers, la Barbie, todo el juguete clásico se sigue vendiendo por tradición”, señalaron. Con la cercanía del 25 de diciembre, el movimiento en los locales se intensifica y se espera un mayor volumen de ventas en la recta final previa a la Navidad.

Ornamentación y mesa navideña

Otro segmento con buen desempeño es el de la ornamentación navideña. Los comerciantes indicaron que la demanda superó las expectativas iniciales, incluso en artículos de mayor valor, y destacaron que el consumo se sostuvo más allá de las fechas habituales. Según relataron, muchos clientes continuaron comprando adornos y árboles navideños aun después de iniciado diciembre, lo que prolongó la temporada de ventas.

adornos de navidad Los típicos adornos dorados y plateados del arbolito de Navidad. Andrea Bustos /MDZ

En paralelo, el consumo fue desplazándose hacia los productos típicos de la mesa navideña, como pan dulces, budines y confituras, que comenzaron a ocupar un lugar central en las compras de las últimas semanas. Así, el cierre del año muestra un escenario de consumo diversificado, atravesado tanto por las celebraciones como por la planificación anticipada del próximo ciclo escolar.