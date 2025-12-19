En la previa de Navidad, se necesitan más de $1.600 argentinos para cubrir $1.000 chilenos
La paridad de 1 a 1,6 se convierte en la referencia clave para quienes buscan regalos de Navidad del otro lado de la cordillera.
La jornada cambiaria de este jueves cerró con un cambio de escenario para los mendocinos que planean compras de Navidad del otro lado de la cordillera. El dólar en Chile registró una caída de $6,5 para cerrar en $911,5, impulsado por los últimos datos de inflación en Estados Unidos y un contexto macroeconómico local más estable.
En Argentina, la estabilidad del dólar blue en $1.490 y el oficial en $1.475 reduce la brecha a niveles mínimos, lo que permite una conversión mucho más lineal y previsible para el bolsillo del viajero durante este cierre de año.
La relación de precios para el fin de semana
Para quienes crucen la frontera este último fin de semana antes de Navidad, la referencia de cambio es la siguiente:
- Por cada $1.000 CLP se necesitan $1.634 ARS (tomando como base el dólar blue).
- Si se utiliza el tipo de cambio oficial como puente, la relación es de $1.000 CLP por cada $1.618 ARS.
En términos prácticos, para realizar cálculos rápidos en las góndolas chilenas, el factor de conversión se sitúa en 1,6.
Escala rápida según el monto (Dólar oficial a $1.618)
- $5.000 CLP = $8.090 ARS
- $10.000 CLP = $16.180 ARS
- $20.000 CLP = $32.360 ARS
- $50.000 CLP = $80.900 ARS
- $100.000 CLP = $161.800 ARS
- $500.000 CLP = $809.000 ARS
Escala rápida según el monto (Dólar blue a $1.634)
- $5.000 CLP = $8.170 ARS
- $10.000 CLP = $16.340 ARS
- $20.000 CLP = $32.680 ARS
- $50.000 CLP = $81.700 ARS
- $100.000 CLP = $163.400 ARS
- $500.000 CLP = $817.000 ARS