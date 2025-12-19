Cómo hacer panettone casero fácil: receta sin amasado para Navidad
Una versión práctica de la receta del clásico italiano, perfecto para quienes buscan sabor navideño con un proceso simple y accesible.
Este panettone rápido es una versión práctica del clásico italiano, hecho para quienes buscan el sabor navideño sin tener que pasar horas amasando. Una receta perfecta para quienes quieren un resultado esponjoso y aromático sin demasiada técnica. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
-
500 g de harina
100 g de azúcar
100 g de manteca
3 huevos
25 g de levadura fresca
200 ml de leche
Ralladura de limón y naranja
200 g de frutas o chips
Paso a paso de la receta
-
Disolvé la levadura en la leche tibia.
Mezclá harina y azúcar.
Agregá huevos, manteca derretida y ralladuras.
Incorporá la levadura y mezclá sin amasar.
Sumá frutas o chips.
Vertí en molde de panettone.
Dejá levar hasta duplicar.
Horneá a 170° durante 45 minutos.