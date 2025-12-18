El SMN anticipa tormentas durante el fin de semana en el AMBA y varias provincias del país

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) mantiene vigente alertas amarillas por tormentas que afectarán este viernes a distintas regiones del país, de cara al fin de semana. Se prevén fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, con lluvias abundantes, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Según el pronóstico, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 15 y 30 milímetros, aunque no se descarta que en forma puntual puedan superarse.

A partir de este viernes, un sistema frontal frío comenzará a posicionarse sobre el sur del área pampeana, dando inicio a un proceso de activación de lluvias, chaparrones y tormentas. En esta primera etapa, los eventos serán aislados, pero marcarán el comienzo de un período más inestable.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el viernes transcurrirá sin lluvias. Se espera una jornada con nubosidad variable, momentos de sol y temperaturas elevadas, con mínimas cercanas a los 21 grados. Los vientos moderados del este, con algunas ráfagas matinales, aportarán mayor humedad al ambiente.

El sábado aumentará la nubosidad y el viento rotará al sector norte, una señal temprana de mayor inestabilidad. Las temperaturas mínimas rondarán los 23 grados y, existe probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, con mejoras temporarias hacia la tarde.

Durante el domingo persistirá un escenario similar, con abundante nubosidad y breves períodos de sol. La inestabilidad residual podría generar chaparrones o tormentas aisladas, mientras que las temperaturas máximas ascenderían hasta valores de entre 28 y 30 grados.

mapa_alertas (34)

Alertas amarillas del SMN

Para el resto del país, el SMN anticipa tormentas en la provincia de Buenos Aires, en especial en el centro y oeste bonaerense; en el norte y noreste de la provincia de La Pampa; en el sur y sudeste de Córdoba; en el este y noreste de San Luis; el sur de la provincia de Santa Fe; y el oeste y sur de Entre Ríos.

En esta franja que atraviesa la región pampeana, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas y posible caída de granizo.