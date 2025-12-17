Jueves caluroso y con probabilidad de tormentas: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

Desde Contingencias Climaticas anunciaron que vuelven las tormentas en la provincia durante las próximas horas.

Se anticipa tiempo inestable hacia la noche en algunas zonas de Mendoza.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un jueves caluroso y algo nublado, con probabilidad de tormentas en algunas zonas de Mendoza durante la noche y parcialmente nublado en cordillera. La mínima esperada es de 21ºC y la máxima de 34ºC.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: circulación leve desde el sur entre las 07:00 y el mediodía, afectando zona Sur y zona Norte-Este. Luego rotará desde el norte, entre las 14:00 y las 21:00, alcanzando nuevamente zona Sur, zona Este y Valle de Uco. En ambos casos, los vientos serán leves.

Nubosidad: cielo despejado en la mañana; seminublado desde las 17:00 en la zona Este. Desde las 21:00, posibilidad de convección moderada con tormentas en la zona Sur, no se descarta la caída de granizo. Pronóstico para los próximos días El viernes seguirá subiendo la temperatura y se espera una máxima de 38ºC. Además, se anticipan tormentas de intensidad "moderada a severa" hacia la noche. También hay alerta por Zonda en precordillera y Malargüe.