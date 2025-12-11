Sigue la alerta por tormentas y granizo en Mendoza: a qué hora se esperan las precipitaciones

El pronóstico para Mendoza indica un jueves con descenso de la temperatura, lluvias y tormentas. Varias zonas del este provincial están bajo alerta amarilla con posibilidad de granizo.

La jornada del jueves llega con un cambio marcado en las condiciones. El pronóstico para Mendoza señala cielo parcialmente nublado, un descenso de la temperatura y la presencia de tormentas en diferentes momentos del día. La mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 30°.

Durante la tarde, especialmente después de las 17, se espera el periodo más inestable. Los vientos moderados del sudeste aportarán aire más fresco y favorecerán el desarrollo de lluvias y tormentas en amplios sectores de Mendoza. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en el este de la provincia este desarrollo será más intenso, por lo que se emitió una alerta específica para esas zonas.

Embed - Recomendaciones Para Una Tormenta El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas para el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y San Rafael. Según el organismo, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes".

Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.