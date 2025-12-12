Tormentas y brusco descenso de la temperatura: así estará el tiempo en Mendoza este fin de semana

El SMN emitió un alerta por tormentas para este sábado, mientras que el domingo las condiciones cambiarán drásticamente.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este sábado 13 de diciembre por tormentas en distintas zonas de Mendoza. Además, se espera un brusco descenso de la temperatura para el fin de semana.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en el sur, el este y el norte provincial: General Alvear, San Rafael, algunas zonas de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa: “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h”, indicaron.

alerta tormentas sábado El SMN emitió un alerta por tormentas para este sábado en Mendoza. Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual”.

Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: desde las 3, ingreso de viento sur en el Sur de la provincia, que avanza hacia zonas Norte y Este hacia las 6. Comportamiento leve a moderado durante el día, con velocidades promedio de 35 km/h. El viento se extenderá hasta la madrugada siguiente. Se espera también viento Zonda entre las 10 y las 21 en la zona Sur de Malargüe y cordillera Sur, con ráfagas de hasta 40 km/h, afectando también parcialmente el Valle de Uspallata.

Nubosidad: cielo inestable al amanecer en Valle de Uco, Norte de San Rafael y General Alvear. A partir de las 16, reactivación de la convección con tormentas en zona Sur y Valle de Uco durante la tarde y noche. No se descarta caída de granizo, especialmente en el Sur.

cielo inestable al amanecer en Valle de Uco, Norte de San Rafael y General Alvear. A partir de las 16, reactivación de la convección con tormentas en zona Sur y Valle de Uco durante la tarde y noche. No se descarta caída de granizo, especialmente en el Sur. Alta Montaña: mal tiempo en la zona Sur desde las 12, que se extiende gradualmente hacia el Centro y Norte con precipitaciones moderadas. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, en tanto, anuncia un sábado caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche. Además, se prevén precipitaciones en cordillera. La mínima esperada será de 20ºC y la máxima de 32ºC.

El domingo las condiciones cambiarán drásticamente y la máxima sería de tan solo 20ºC. Se anticipan lluvias aisladas y vientos moderados del sudeste. El lunes la temperatura comienza a subir y la máxima alcanzaría los 29ºC.