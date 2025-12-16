Breve respiro para enfrentar otro round de calor intenso y fuertes tormentas

El viento norte impulsa un nuevo ascenso de temperatura en gran parte del país. Habrá jornadas de calor intenso y un fin de semana con fuertes tormentas.

El viento norte volverá a instalarse con fuerza en el norte de Argentina durante el día miércoles, marcando el inicio de un nuevo aumento de temperaturas y dejando atrás el tramo más fresco de la semana. Se esperan jornadas con calor intenso y anticipando un fin de semana con fuertes tormentas en varias provincias del país.

Según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las marcas más elevadas se darían en zonas de Cuyo y el sur de la región Pampeana, donde los valores podrían ubicarse entre los 32 y 36 grados. Hacia el final del día, el avance de un frente frío débil podría generar algunas tormentas aisladas, especialmente en La Pampa y en el oeste y sur bonaerense.

Calor y tormentas para el fin de semana Para el jueves, este sistema provocaría un cambio en la dirección del viento, primero al sur y luego al este, lo que ayudaría a contener el ascenso térmico en el centro del país. Aun así, el tiempo se mantendría estable y moderadamente cálido. En el norte argentino, en cambio, las temperaturas seguirán en aumento, con máximas que rondarán entre los 30 y 35 grados.

Desde el viernes, el panorama se tornará más variable e incierto. Comenzará un período de mayor inestabilidad que podría extenderse durante todo el fin de semana y hasta el lunes, con el paso de distintos pulsos que favorecerán lluvias y tormentas aisladas en el centro y norte del país.