Ola de calor: la temperatura llegó a los 34 grados y este sábado habrá tormentas aisladas

La ola de calor continúa en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, con una temperatura que alcanzó los 34 grados y se espera que la situación se mantenga hasta mañana con el arribo de las tormentas .

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) indicó que el cielo estaba ligeramente nublado durante la tarde del viernes y la humedad giraba en torno al 34%.

Desde la mañana se comenzaron a sentir las temperaturas extremas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y se prevé que la máxima llegue a los 35°, mientras que por la noche descendería a los 29°, de acuerdo al pronóstico que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, el intenso calor persistirá hasta este sábado 13 de diciembre, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y los 33°.

El alivio llegaría al atardecer con una probabilidad de tormentas aisladas de entre un 10 y 40%, al tiempo que el termómetro marcaría una baja hacia los 25°.

Por su parte, las lluvias seguirán durante todo el domingo, con una mínima de 19 y una máxima de 24 grados.

Recomendaciones del SMN

El SMN aconseja a la población que evite salir a calle, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

A su vez, recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua; se deben cerrar las puertas y ventanas; hay que retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.