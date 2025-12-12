Ola de calor: la temperatura llegó a los 34 grados y este sábado habrá tormentas aisladas
Luego del calor sofocante en la Ciudad de Buenos Aires, se espera que el alivio llegue este sábado con algunas tormentas que se producirán a la tarde.
La ola de calor continúa en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, con una temperatura que alcanzó los 34 grados y se espera que la situación se mantenga hasta mañana con el arribo de las tormentas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el cielo estaba ligeramente nublado durante la tarde del viernes y la humedad giraba en torno al 34%.
Te Podría Interesar
Desde la mañana se comenzaron a sentir las temperaturas extremas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y se prevé que la máxima llegue a los 35°, mientras que por la noche descendería a los 29°, de acuerdo al pronóstico que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Tras el calor se esperan tormentas este sábado
Sin embargo, el intenso calor persistirá hasta este sábado 13 de diciembre, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y los 33°.
El alivio llegaría al atardecer con una probabilidad de tormentas aisladas de entre un 10 y 40%, al tiempo que el termómetro marcaría una baja hacia los 25°.
Por su parte, las lluvias seguirán durante todo el domingo, con una mínima de 19 y una máxima de 24 grados.
Recomendaciones del SMN
El SMN aconseja a la población que evite salir a calle, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
A su vez, recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua; se deben cerrar las puertas y ventanas; hay que retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.