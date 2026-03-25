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Estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves: siete departamentos afectados

Según el cronograma de Edemsa, varias zonas de Mendoza verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.

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Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 26 de marzo. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia en los que se verá afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

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Cortes de luz programados para este jueves 26/3

Luján

  • En la Ruta Provincial N°15. En el barrio Juan Pablo II y zonas aledañas; Perdriel. De 9.15 a 13.15 h.
  • En la Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Boedo y Malabia, y adyacencias; Carrodilla. De 8.45 a 12.45 h.
  • En la Ruta Provincial N°86, entre Ruta N°15 y calle Cochabamba; Ugarteche. De 15.00 a 19.00 h.

Maipú

  • En calle El Chilcal, entre Costa Canal y Ruta Provincial N°24. En calle Vallet, hacia el norte de Chacón, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.
  • En la intersección de calle Tulumaya con Víctor Hugo y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 15.00 h.
  • En calle Pescara, entre Los Baños y El Bajo. En calle Cervantes, entre Bombal y Ruta Provincial N°50, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • En calle 9 de Julio, hacia el oeste de Arenales; La Palmera. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

  • En calle San Pablo, frente a finca Zuccardi. En La Agrícola S.A.; El Totoral. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

  • En calle Nueva, 700 metros hacia el norte de Lencinas. En Pircas S.R.L. y zonas aledañas; Vista Flores. De 14.30 a 17.30 h.
  • En calle Crespo, hacia el norte de La Argentina. En calle Sarmiento, hacia el norte de Crespo; Colonia Las Rosas. De 9.45 a 13.45 h.
  • En calle Sebastianelli, entre Miguel Silva y Ruta Provincial N°94. En barrio El Milagro; Los Sauces. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • En la Ruta Provincial N°190, camino hacia Agua Escondida; Punta de Agua. De 8.30 a 14.30 h.
  • Entre calles Sarmiento, Lugones, Benielli y Balloffet. De 8.45 a 12.45 h.
  • Entre calles Sarmiento, 20 de Junio, Julio A. Roca y Las Tortuguitas; El Toledano. De 9.00 a 12.00 h.

Malargüe

  • En la Ruta Provincial N°190; Agua Escondida. De 8.30 a 14.30 h.

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