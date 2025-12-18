Alerta por tormentas de intensidad "moderada a severa" y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

Algunas zonas de la provincia se encuentran bajo alerta, según el Servicio Meteorológico Nacional. Se anticipa una jornada muy calurosa además.

Algunas zonas de Mendoza se encuentran bajo alerta por tormentas de variada intensidad. No se descarta la caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este viernes 19 de diciembre en Mendoza, por tormentas de variada intensidad y viento Zonda. Además, se anticipa una jornada muy calurosa.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas durante la noche en el este de Las Heras, Lavalle, San Martín y Santa Rosa: “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, indicaron.

alerta tormentas viernes El SMN emitió un alerta por tormentas para este viernes en Mendoza. Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que podrían ser superados en forma puntual”.

También hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe, “con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”.

alerta zonda viernes Hay alerta amarilla por Zonda en el sur de la provincia. SMN Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: en primera instancia, circulación de norte a sur, leve a moderada, desde las 10:00 hasta las 18:00, afectando zona Norte-Este. Posteriormente, viento Zonda en la cordillera Sur, Malargüe, sur de Malargüe, sur del Valle de Uco y Valle de Uspallata, entre las 13:00 y las 23:00, con velocidades promedio de 45 km/h y mayor intensidad en Malargüe. Además, viento del sur hacia el norte, de débil a moderado, desde las 18:00 hasta la 01:00 del día siguiente, asociado al ingreso de tormentas, lo cual provocará un descenso de la temperatura a partir de las 17:00.

en primera instancia, circulación de norte a sur, leve a moderada, desde las 10:00 hasta las 18:00, afectando zona Norte-Este. Posteriormente, viento Zonda en la cordillera Sur, Malargüe, sur de Malargüe, sur del Valle de Uco y Valle de Uspallata, entre las 13:00 y las 23:00, con velocidades promedio de 45 km/h y mayor intensidad en Malargüe. Además, viento del sur hacia el norte, de débil a moderado, desde las 18:00 hasta la 01:00 del día siguiente, asociado al ingreso de tormentas, lo cual provocará un descenso de la temperatura a partir de las 17:00. Nubosidad: durante la mañana, el cielo se presentará despejado. A partir de las 16:00 comenzará la convección en zona Sur. Hacia las 19:00, las tormentas se extenderán hacia zona Este entre las 21:00 y las 22:00, alcanzarán el Gran Mendoza y zona Norte en forma más débil. No se descarta la caída de granizo.

durante la mañana, el cielo se presentará despejado. A partir de las 16:00 comenzará la convección en zona Sur. Hacia las 19:00, las tormentas se extenderán hacia zona Este entre las 21:00 y las 22:00, alcanzarán el Gran Mendoza y zona Norte en forma más débil. No se descarta la caída de granizo. Alta Montaña: cielo generalmente despejado durante toda la jornada. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un viernes “muy caluroso”, con tormentas de intensidad "moderada a severa" hacia la noche, además de Zonda en precordillera y Malargüe. La mínima esperada es de 21ºC y la máxima de 38ºC.