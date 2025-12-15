Perú declaró alerta epidemiológica nacional ante el riesgo de ingreso de influenza A H3N2

Las autoridades sanitarias de Perú declararon este domingo una alerta epidemiológica a nivel nacional como medida preventiva frente al probable ingreso al país de enfermedades como la influenza A H3N2 subtipo K y el sarampión , informó el Ministerio de Salud (Minsa).

A través de un comunicado oficial, el Minsa explicó que la decisión se adoptó en un contexto de incremento de los viajes internacionales, mayor movilización interna y aglomeraciones típicas de las celebraciones de fin de año, factores que aumentan el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas.

La alerta epidemiológica dispone acciones específicas en áreas clave como la vigilancia epidemiológica, el fortalecimiento de los laboratorios, las campañas de inmunización, la comunicación sanitaria, la promoción de la salud y las operaciones del sistema de salud, con el objetivo de garantizar “una respuesta oportuna del sistema sanitario” ante posibles casos.

En ese marco, el Ministerio de Salud recomendó a la población mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente contra el sarampión, reforzar las medidas de prevención frente a infecciones respiratorias y acudir al establecimiento de salud más cercano ante la aparición de síntomas compatibles.

Desde la cartera sanitaria aclararon que el virus de la influenza A H3N2 subtipo K circula actualmente en el hemisferio norte debido a la temporada invernal, y que las condiciones climáticas de Sudamérica, caracterizadas por temperaturas más cálidas, “limitan su propagación masiva”.

Asimismo, el Minsa señaló que, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no existe evidencia de que este subtipo presente una mayor gravedad clínica. No obstante, se recomendó especial atención a las personas que regresen de Europa o Estados Unidos, quienes deberán estar alertas ante eventuales síntomas respiratorios.

En ese sentido, los centros de prevención y control de enfermedades de Europa reportaron que los casos se registraron en países como Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia, con un adelanto de entre tres y cuatro semanas respecto de lo habitual, lo que encendió las alertas sanitarias en la región y motivó medidas preventivas en países como Perú.