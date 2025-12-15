Gripe H3N2 en Sudamérica: en Perú el Ministerio de Salud declaró alerta nacional

La Gripe H3N2 viene ganando protagonismo en distintos países de Europa con la llegada del invierno y el aumento sostenido de casos, y en las últimas semanas las alertas comenzaron a extenderse también a América.

Tras el primer caso confirmado en México, ahora Perú se sumó a la preocupación regional luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) declarara una alerta epidemiológica a nivel nacional, en un escenario atravesado por el incremento de viajes internacionales, la alta movilidad interna y las aglomeraciones propias de las fiestas de fin de año, factores que elevan el riesgo de propagación de enfermedades respiratorias.

Según informó oficialmente el Minsa, la alerta busca fortalecer la vigilancia epidemiológica, la prevención, el control y la capacidad de respuesta sanitaria en todo el país. Entre las enfermedades bajo observación prioritaria se encuentra la influenza A (Gripe H3N2), subclado K, una variante que ya fue detectada en otros países y que se caracteriza por su alta transmisibilidad, especialmente en escenarios de alta circulación de personas.

La medida adoptada por el Ministerio de Salud contempla acciones específicas en distintos niveles del sistema sanitario. En materia de vigilancia epidemiológica, se intensificará el monitoreo de casos sospechosos de influenza y otras infecciones respiratorias, con el objetivo de detectar brotes de manera temprana.

Además, la alerta incluye estrategias de comunicación y promoción de la salud, orientadas a informar a la población sobre las principales medidas de prevención frente a la Gripe H3N2 y otras enfermedades respiratorias. Entre las recomendaciones se destacan el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla ante la presencia de síntomas, la correcta ventilación de ambientes cerrados y la consulta médica inmediata frente a fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar.

gripe.jpg Pese a que esta gripe no ha ingresado a Perú, desde la cartera nacional se emitió la alerta debido al incremento de los viajes internacionales. Canva

Qué se sabe sobre la gripe A H3N2

Especialistas indican que la gripe A H3N2 no suele presentar mayor gravedad en personas vacunadas, aunque advierten que su capacidad de evasión inmunitaria facilita una propagación más amplia, incluso en poblaciones con esquemas de vacunación recientes. Esta característica explica el aumento de casos observado en distintos países de Europa con la llegada del invierno y el avance de la temporada de virus respiratorios.

En centros de salud, equipos médicos describen escenarios de alta demanda, con salas de espera colmadas y servicios de urgencias bajo presión. La circulación simultánea de distintos virus obliga a implementar circuitos diferenciados, pruebas combinadas y una reorganización constante de camas, lo que incrementa la carga operativa del sistema.

Entre los síntomas más frecuentes de la Gripe H3N2 se reportan fiebre repentina, dolores musculares intensos, tos seca y fatiga marcada. En algunos casos también se presentan molestias gastrointestinales, como diarrea o dolor abdominal. En niños, puede sumarse dolor de oído. Debido a la similitud con otras infecciones, expertos advierten que esta gripe puede confundirse con COVID-19, por lo que recomiendan realizar pruebas diagnósticas combinadas para un diagnóstico certero.