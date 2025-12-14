Varias provincias en alerta meteorológica por lluvias, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo 14 de diciembre con fenómenos intensos en varias regiones del país, con alertas por tormentas fuertes, lluvias persistentes y viento Zonda.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este domingo estará marcado por la inestabilidad en gran parte de Argentina, con alerta meteorológica por tormentas de distinta intensidad, lluvias persistentes en zonas cordilleranas y viento Zonda en el oeste del país, donde existe riesgo de ráfagas fuertes y condiciones adversas.
Qué provincias están en alerta por tormentas amarilla y naranja
La alerta por tormentas se divide en dos niveles según la intensidad prevista.
En alerta amarilla se encuentran la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sur y centro de Córdoba, el este de San Juan, Tucumán y sectores de La Rioja. En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Los acumulados estimados van de 30 a 70 mm, con posibilidad de superarse de manera puntual.
En tanto, la alerta naranja alcanza a San Luis, el norte de Córdoba, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Para estas provincias, el SMN advirtió por lluvias y tormentas fuertes a localmente severas, con precipitaciones intensas en poco tiempo, granizo, actividad eléctrica persistente y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Los valores acumulados previstos se ubican entre 50 y 90 mm, con riesgo de registros superiores en forma localizada.
También hay alertas por lluvias y viento Zonda
Además de las tormentas, rige una alerta por lluvias en la zona cordillerana de Mendoza, Chubut y Tierra del Fuego. Allí se esperan lluvias persistentes, algunas localmente fuertes, con acumulados de 10 a 25 mm, que podrían ser superados especialmente en sectores de mayor altitud. En las zonas más elevadas no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de nieve.
Por último, el viento Zonda será protagonista en el sur de Mendoza, San Juan y parte de La Rioja. El SMN indicó que el fenómeno presentará velocidades de 30 a 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este viento puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas, por lo que se recomienda extremar precauciones.