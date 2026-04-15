La confesión bélica y económica de Donald Trump a Xi Jinping, presidente de China
El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump desvela que hizo un pedido especial al presidente de China, Xi Jinping, en torno a la guerra con Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que pidió en una carta a su homólogo de China, Xi Jinping, que no enviara ayuda militar a Irán en el contexto de la guerra con Estados Unidos e Israel, a lo que el mandatario asiático le contestó que no lo está haciendo.
"Me escribió una carta bonita, en respuesta a la carta que le escribí porque escuché que China estaba dando armas a Irán", ha explicado en una entrevista con la cadena Fox, en la que ha indicado que en su intercambio de misivas, el presidente chino le aseguró que Pekín no está ayudando militarmente a Irán.
"Le escribí una carta pidiéndole que no lo hiciera. Y él me escribió una carta diciendo que, en esencia, no lo estaba haciendo", ha resumido.
Antes de viajar a China, donde se espera que realice una visita oficial en el mes de mayo, Trump ha insistido en que mientras el presidente chino "necesita petróleo", los estadounidenses no están en esa situación, aunque no ha aclarado cómo cree que la guerra en Irán y la crisis en el estrecho de Ormuz puede afectar a la cumbre en Pekín.
Donald Trump alaba a Xi Jinping
"Me llevo muy bien con él", ha insistido para recalcar en todo caso que es el mandatario que más firme se muestra con China.
"China es China. Nunca son fáciles. Pero nos va muy bien con China. Yo soy el más duro en todo el mundo", ha asegurado para recalcar que su política de aranceles contra los vehículos de fabricación china han provocado que "no haya ni un solo coche chino en todo el país", en contraposición con lo que, según ha avisado, sucede en Europa.
"Si nos fijamos en Europa, están siendo inundados por coches chinos y eso está acabando con sus fabricantes de automóviles", ha asegurado, defendiendo por contra su política hacia el gigante asiático, reiterando que "no hay nadie más duro" en su postura hacia China. Dpa