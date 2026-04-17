Un petrolero de China desafía el bloqueo de Estados Unidos y cruza el estrecho de Ormuz

Un petrolero de China con bandera hongkonesa cruzó el estrecho de Ormuz pese a que el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , anunció que bloquearía esa vía marítima clave, aunque en las últimas horas Washington aseguró que solo desviaría los barcos que salen de o se dirigen a Irán .

Según el diario hongkonés South China Morning Post, que cita datos de la plataforma local de seguimiento marítimo Mingkun Technology, el 'AVA 6', propiedad de la naviera Standwill Shipping, salió este miércoles desde un puerto en Emiratos Árabes Unidos y se encontraba este viernes ya en aguas del golfo de Omán, al otro lado de Ormuz .

Según Mingkun, no está claro si el buque cruzó a través del bloqueo estadounidense, ya que este se encuentra precisamente en el golfo de Omán. Un comentarista militar chino citado por el mencionado medio aseguró que la zona controlada por EE. UU. estaría alejada del punto más estrecho de Ormuz , para impedir quedar expuestos a los misiles y drones iraníes.

Esa firma detectó un total de tres buques saliendo a través de Ormuz en las 24 horas que transcurrieron hasta las 17.00 hora china (09.00 GMT) del jueves, pero el 'AVA 6' era el único con bandera vinculada a China , uno de los principales apoyos diplomáticos y económicos de Irán; los otros dos estaban registrados en Bahamas y Comoras.

Esta nave no es la primera china en navegar por Ormuz desde el anuncio del bloqueo estadounidense, aunque sí sería la primera en conseguir atravesar el estrecho : el martes, el 'Rich Starry', un petrolero sujeto además a sanciones por parte del país norteamericano, se desplazó hacia el golfo de Omán, pero acabó por dar la vuelta y actualmente sigue en el golfo Pérsico.

Este jueves, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses "no están bloqueando el estrecho de Ormuz", sino solo los barcos que salen o se dirigen a Irán, con al menos 14 buques desviados en los últimos tres días por una fuerza compuesta por más de 10.000 militares, 12 barcos y 100 aeronaves.

La presencia de Doanld Trump en Notre Dame puede ser entendido como algo más que un simbolismo cultural. Foto: DPA Donald Trump confronta habitualmente con China. Foto: Dpa DPA

"Eliminar de inmediato" cualquier buque iraní

A pesar de que el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán estaba condicionado a la reapertura de Ormuz, el tráfico no se ha reactivado a los niveles previos a la guerra, que acumula más de un mes y medio de duración.

Como respuesta, Trump ordenó a la Armada estadounidense que lo bloqueara también y amenazó con "eliminar de inmediato" cualquier buque iraní que se lo salte.

Los barcos que sí han cruzado el estrecho han partido de puertos no iraníes y los barcos que Estados Unidos bloqueó salieron o se dirigían a puertos iraníes. Efe