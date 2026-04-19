Así vivieron los famosos el Superclásico entre Boca y River: diversas reacciones y las mejores postales

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate no solo paralizó a los hinchas, sino también a varias figuras del espectáculo, que siguieron el partido en la cancha o desde sus casas y dejaron registro en redes sociales. Las diversas figuras de la farándula compartieron en sus redes sociales la pasión por el enfrentamiento, el cual terminó 1 a 0 con victoria del Xeneize.

Entre los presentes en el estadio estuvieron Wanda Nara y Jorge Rial . La mediática asistió acompañada por sus cinco hijos y Martín Migueles , más tarde se sumaría Maxi López a la juntada familiar. Del otro lado, el conductor compartió una imagen desde la tribuna de River con un mensaje contundente: “Acá estamos en casa”.

Desde sus hogares, también varios famosos se sumaron a la pasión del clásico. Flavio Mendoza mostró en una historia de Instagram una imagen de su hijo Dionisio y escribió: “Se viene Boca Jrs.”. Cabe recalcar que el circense a expresado en ocasiones la pasión de su pequeño hijo por el fútbol y el Xeneize.

En tanto, Evangelina Anderson publicó una foto de su perro con una camiseta de River, mientras que Zaira Nara se mostró luciendo la casaca de Boca. Marcelo Tinelli también eligió una postal casera: subió una imagen de sus pies apuntando al televisor y escribió “Tarde de Superclásico”.

portadas nuevas (6) Los famosos vivieron el Superclásico. IG @ximecapristo @ccamilagalante

Evelyn Botto compartió una foto junto a su padre y sus dos hermanos, todos con la camiseta de Boca, y Ximena Capristo acompañó la jornada con una historia desde su casa, en la que se vio un sticker con el logo bostero. Por su parte, Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, también alentó al conjunto de la Ribera con una historia y el mensaje: “Dale Boquita”.