El elogio de Natalie Portman a Belén, de Dolores Fonzi

El comentario de Natalie Portman que sorprendió al cine argentino. Habló de la película de Dolores Fonzi.

En medio del debate por los Premios Oscar 2026, una declaración de Natalie Portman cambió todo. La actriz de Hollywood destacó el trabajo de Dolores Fonzi y su película Belén, en un contexto marcado por la falta de reconocimiento al cine hecho por mujeres. El comentario resonó fuerte y reavivó una historia conocida.

El elogio de Natalie Portman que nadie esperaba Durante meses, Belén generó expectativa dentro y fuera de Argentina. La película, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, quedó fuera de la competencia por el Oscar, lo que provocó críticas y descontento en parte del público. Muchos señalaron una nueva omisión hacia producciones lideradas por mujeres, pese a su recorrido en festivales.

belén portada En ese escenario apareció la voz de Natalie Portman. En una entrevista con Variety, la actriz analizó la temporada cinematográfica y puso el foco en las barreras que enfrentan muchas realizadoras. De hecho, mencionó a Belén entre las mejores películas del año.

Natalie Portman enumeró varios títulos dirigidos por mujeres y destacó su calidad artística. Entre ellos nombró el film de Fonzi junto a otras producciones que, según su mirada, no recibieron la atención esperada en la temporada de premios. El reconocimiento tuvo peso por venir de una figura central de la industria.

gael garcia bernal natalie portman Los celos El gesto cobró mayor relevancia por un antecedente conocido. Según trascendidos, en 2006 ambas actrices atravesaron una supuesta pelea vinculada a una presunta infidelidad de Gael García Bernal. En la que Natalie viajó hasta Buenos Aires para buscarlo. Pasaron una luna de miel en Bariloche, pero al año se separaron y Gael al poco tiempo tuvo un amorío con Dolores y dos hijos.