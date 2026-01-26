Fernanda Iglesias contó el calvario que vivió con Roberto Pettinato: "Se me metía al camarín a..."

La periodista de Puro Show sorprendió a todos con la historia que sacó a la luz sobre la mala experiencia que vivió con su colega.

Fernanda Iglesias decidió contar en Puro Show el calvario que vivió cuando le tocó trabajar junto a Roberto Pettinato años atrás. La periodista de El Trece sacó a la luz una fuerte historia que sorprendió a la audiencia y a todos sus compañeros.

La comunicadora no habló cuando las cosas estaban pasando debido a que tenía miedo de perder el trabajo y años después decidió contar con lujo de detalles todo el sufrimiento que le provocó trabajar con su colega.

"A mí en El Trece se me metía en el camarín a toquetearme, a apretarme y a hacerme de todo", comenzó contando la panelista. También agregó que fue entrevistada por Jorge Ginzburg, quien le preguntó si había un romance con Roberto Pettinato y ella lo negó, diciendo que "para mí es un maestro, es un genio cuando estaba pasando totalmente otra cosa".

Esto no fue todo, ya que Fernanda Iglesias reveló que tanto las maquilladoras como las vestuaristas del canal eran testigos de la escandalosa situación que la tenía a ella como víctima. En el programa revelaron que figuras de talla de Karina Mazzocco o Chuchi Cirio habrían tenido situaciones similares a la que ella sufrió.