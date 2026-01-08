Fernando Iglesias arma las valijas tras ser nombrado embajador: cuál es su destino

El Gobierno oficializó una designación diplomática clave mediante un nombramiento “en comisión”, aprovechando el receso del Senado y amparado en facultades constitucionales del Poder Ejecutivo.

El presidente Javier Milei designó a Fernando Iglesias como embajador en Bélgica, según lo dispuso el Decreto 6/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La designación se realizó “en comisión”, una modalidad prevista por la Constitución Nacional para cubrir cargos que requieren acuerdo del Senado cuando el Congreso se encuentra en período de receso. En ese marco, el decreto invoca los artículos 99, incisos 7 y 19, que habilitan al Poder Ejecutivo a efectuar nombramientos transitorios hasta el fin de la próxima Legislatura.

De acuerdo con los fundamentos oficiales, la cobertura de la embajada en Bélgica resulta “esencial” para garantizar la continuidad de la representación diplomática argentina y la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales. El Gobierno destacó además que el Senado se encuentra actualmente en receso, lo que justifica el procedimiento adoptado.

Fernando Iglesias fue designado como funcionario de categoría “A” del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el marco de las excepciones previstas por la Ley del Servicio Exterior de la Nación, que permite nombrar embajadores a personas ajenas a la carrera diplomática cuando acrediten condiciones relevantes de idoneidad, experiencia y trayectoria profesional.

El decreto subraya que el gobierno de Bélgica ya había concedido el plácet correspondiente para la designación de Fernando Iglesias, un paso formal indispensable para el ejercicio de la representación diplomática ante ese país.