Eduardo Feinmann anticipó detalles de un estruendoso momento que atravesará Manuel Adorni: "Va a ser un griterío"

El conductor se refirió a la próxima presentación del jefe de Gabinete en el Congreso, y dejó en claro cuál será la estrategia del oficialismo y la oposición.

Eduardo Feinmann se refirió este lunes en A24 a la esperada presentación de Manuel Adorni del próximo 29 de abril en el Congreso, y el conductor anticipó detalles de la cita en la que el jefe de Gabinete deberá aportar un informe de gestión.

Tras un punteo de los actos en los que en estos días Adorni se mostrará junto a Karina y Javier Milei, Feinmann puso el foco en la declaración que dará a fin de mes el funcionario en la Cámara de Diputados. "El 29 de abril va a ser un momento clave y para alquilar balcones", comenzó el conductor sobre la expectativa que genera la jornada en cuestión.

Luego, Eduardo Feinmann señaló sobre el interrogatorio que enfrentará Manuel Adorni, que consta de más de 4800 preguntas: "Yo creo que hay miles de esas preguntas que van a estar dirigidas a través de la oposición a tratar temas como la forma en la que compró el departamento de Caballito y la propiedad de Indio Cuá, así como también sobre qué pasó con las jubiladas que le dieron crédito, o el desempeño de la escribana".

Eduardo Feinmann habló del tenso momento que le espera a Manuel Adorni en el Congreso Eduardo Feinmann anticipó detalles de un duro momento que atravesará Manuel Adorni en el Congreso Por otro lado, la periodista Mariel Fitz Patrick sumó que más allá de las preguntas que se adelantaron por escrito y que Adorni responderá bajo el asesoramiento de distintas áreas, habrá también consultas que surgirán en el recinto. A lo que Eduardo Feinmann anticipó: "Va a ser un griterío, y no descartes la presencia de Milei, porque él dijo 'yo voy a estar ahí presente'. No descartes que Karina y Javier Milei estén sentados en uno de los palcos de la Cámara de Diputados acompañando al jefe de Gabinete".

Además, durante el pase en el mencionado canal de noticias, Pablo Rossi agregó que Martín Menem aseguró que toda la plana de La Libertad Avanza estará junto a Manuel Adorni en la sesión informativa. "Seguramente va a ser picante, compren pochoclos", enfatizó el presidente de la Cámara de Diputados sobre el nivel de expectativa que se vivirá en el recinto el 29 de abril.