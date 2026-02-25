El emotivo video con el que Vanina Vitale reveló el género de su bebé y sorprendió a todos

La periodista confirmó recientemente que está en la dulce espera. Ahora, Vitale reveló el género de su cuarto bebé con un emotivo y divertido video familiar.

El pasado 17 de febrero, Vanina Vitale sorprendió a todos al anunciar que será mamá nuevamente. La comunicadora de Canal 9 Televida compartió en su cuenta de Instagram una serie de postales en la playa donde dejó ver su pancita y confirmó la feliz noticia.

"Aquí vamos otra vez. Les ahorro la cuenta, es mi cuarto bebé", reveló en el posteo, generando una catarata de likes y mensajes de felicitaciones.

Vanina Vitale Instagram El posteo con el que la periodista anunció su cuarto embarazo. Captura de pantalla Instagram Vaninavitale. Y ahora, la periodista volvió a utilizar la misma red social para revelar un detalle que muchos esperaban: el género del bebé. A través de un video, mostró la intimidad de la celebración familiar y explicó cómo sería la dinámica.

"Vamos a hacer una torta revelación para saber si efectivamente es nena o nene. Me dijeron 70 % nena, y un 30 % enorme de que puede ser varón", comentó en el clip.

Así fue la revelación de genéro de Vanina Vitale Vanina Vitale Hizo La Revelación De Género De Su Cuarto Bebé En las imágenes se ve cómo distintos familiares y amigos arriesgan su pronóstico antes del gran momento. Entre risas y apuestas cruzadas, solo una persona conocía el resultado: la encargada de preparar la torta que guardaba el secreto en su interior.