El emotivo video con el que Vanina Vitale reveló el género de su bebé y sorprendió a todos

La periodista confirmó recientemente que está en la dulce espera. Ahora, Vitale reveló el género de su cuarto bebé con un emotivo y divertido video familiar.

Vanina Vitale está embarazada.

El pasado 17 de febrero, Vanina Vitale sorprendió a todos al anunciar que será mamá nuevamente. La comunicadora de Canal 9 Televida compartió en su cuenta de Instagram una serie de postales en la playa donde dejó ver su pancita y confirmó la feliz noticia.

"Aquí vamos otra vez. Les ahorro la cuenta, es mi cuarto bebé", reveló en el posteo, generando una catarata de likes y mensajes de felicitaciones.

El posteo con el que la periodista anunci&oacute; su cuarto embarazo.

El posteo con el que la periodista anunció su cuarto embarazo.

Y ahora, la periodista volvió a utilizar la misma red social para revelar un detalle que muchos esperaban: el género del bebé. A través de un video, mostró la intimidad de la celebración familiar y explicó cómo sería la dinámica.

"Vamos a hacer una torta revelación para saber si efectivamente es nena o nene. Me dijeron 70 % nena, y un 30 % enorme de que puede ser varón", comentó en el clip.

Así fue la revelación de genéro de Vanina Vitale

Vanina Vitale Hizo La Revelación De Género De Su Cuarto Bebé

En las imágenes se ve cómo distintos familiares y amigos arriesgan su pronóstico antes del gran momento. Entre risas y apuestas cruzadas, solo una persona conocía el resultado: la encargada de preparar la torta que guardaba el secreto en su interior.

Finalmente llegó la escena más esperada. Acompañada por sus dos hijas, Vanina tomó el cuchillo y juntas cortaron el pastel. El color rosado en el centro no dejó lugar a dudas. "¡Nena como ustedes!", le dijo Vitale a sus hijas.

Como todo evento familiar, la revelación también tuvo su cuota de humor. El lanza papeles preparado para coronar el momento no funcionó como esperaban, y el blooper quedó registrado en el video que luego compartieron.

