El emotivo video con el que Vanina Vitale reveló el género de su bebé y sorprendió a todos
La periodista confirmó recientemente que está en la dulce espera. Ahora, Vitale reveló el género de su cuarto bebé con un emotivo y divertido video familiar.
El pasado 17 de febrero, Vanina Vitale sorprendió a todos al anunciar que será mamá nuevamente. La comunicadora de Canal 9 Televida compartió en su cuenta de Instagram una serie de postales en la playa donde dejó ver su pancita y confirmó la feliz noticia.
"Aquí vamos otra vez. Les ahorro la cuenta, es mi cuarto bebé", reveló en el posteo, generando una catarata de likes y mensajes de felicitaciones.
Te Podría Interesar
Y ahora, la periodista volvió a utilizar la misma red social para revelar un detalle que muchos esperaban: el género del bebé. A través de un video, mostró la intimidad de la celebración familiar y explicó cómo sería la dinámica.
"Vamos a hacer una torta revelación para saber si efectivamente es nena o nene. Me dijeron 70 % nena, y un 30 % enorme de que puede ser varón", comentó en el clip.
Así fue la revelación de genéro de Vanina Vitale
En las imágenes se ve cómo distintos familiares y amigos arriesgan su pronóstico antes del gran momento. Entre risas y apuestas cruzadas, solo una persona conocía el resultado: la encargada de preparar la torta que guardaba el secreto en su interior.
Finalmente llegó la escena más esperada. Acompañada por sus dos hijas, Vanina tomó el cuchillo y juntas cortaron el pastel. El color rosado en el centro no dejó lugar a dudas. "¡Nena como ustedes!", le dijo Vitale a sus hijas.
Como todo evento familiar, la revelación también tuvo su cuota de humor. El lanza papeles preparado para coronar el momento no funcionó como esperaban, y el blooper quedó registrado en el video que luego compartieron.