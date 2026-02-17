¡En la dulce espera! La conocida periodista mendocina de Canal 9 que será mamá y alegró a todos

La comunicadora volvió de sus vacaciones y se confirmó una noticia que provocó felicidad absoluta.

Vanina Vitale volvió a la pantalla de Canal 9 Televida luego de unas hermosas vacaciones en Brasil. La periodista recargó energías para afrontar este nuevo año y la noticia que llegó es que se encuentra en la dulce espera.

Durante el viaje al paraíso brasileño, la periodista compartió diferentes posteos y en un video que subió ella se mostró frente a cámara. Fue en ese instante en donde se le notó claramente la panza, aunque no se había confirmado nada por el momento.

Lo más emotivo es que ella, junto a ese video, escribió: "Solo confía en mí, vas a estar bien", y se tocó la panza. El posteo se llenó de hermosos comentarios, algunos hablando del paisaje y otros simplemente contestando a la frase que ella decidió exponer en el posteo.