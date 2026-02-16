Un conocido conductor coincidió con la senadora en un local de comida y no dudó en decir lo que piensa.

Patricia Bullrich decidió ir a cenar junto a un grupo de personas a un restaurante de Buenos Aires y allí también se encontraba un grupo de conocidas figuras del mundo de la televisión y el espectáculo. En un momento, un conocido periodista decidió filmar un video y cuestionarla.

Se trata de Diego Moranzoni, el periodista que se encuentra participando de Polémica en el Bar. En un momento de la noche y mientras Pilar Smith le estaba haciendo una nota a la exministra de Seguridad de Javier Milei, el comunicador la cuestionó.

"Está Pilar haciendo una nota, se me atragantó la comida, pero tenemos derecho a comer en el mismo lugar por más que estemos políticamente en veredas diferentes", comenzó diciendo Moranzoni en el inicio del clip. Luego con clara ironía dejó en claro que Patricia Bullrich "es divina".

El periodista criticó duramente a Patricia Bullrich Un periodista se cruzó a Patricia Bullrich en un restaurante y la criticó duramente Una mina que... Uno de los que se encontraba con él le consultó si la llegaría a saludar si justo se cruzan frente a frente y Moranzoni no dudó: "La conozco, pero no me pararía para ir a saludarla", subrayó de manera tajante.