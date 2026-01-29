Marc Anthony y Nadia Ferreira confirmaron su segundo embarazo: será el octavo hijo del cantante
Mientras Jennifer Lopez transita su primer año de soltería tras el divorcio de Affleck, Marc Anthony suma un nuevo integrante a su numerosa dinastía.
El icónico salsero Marc Anthony y su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, confirmaron que volverán a ser padres. El anuncio no fue casual: eligieron el 28 de enero, fecha en la que celebraron su tercer aniversario de bodas, para contarle al mundo que su pequeño Marco pronto tendrá un compañero de juegos.
A los 57 años, el artista neoyorquino se prepara para recibir a su octavo heredero, consolidando una familia numerosa que ya es marca registrada en su vida.
La dinastía de Marc Anthony suma un nuevo integrante
La noticia llegó a través de una publicación compartida en Instagram que rápidamente superó los miles de likes. Con una fotografía de las tres manos entrelazadas sobre el vientre de la modelo de 26 años, Nadia expresó su gratitud: "Qué gran regalo nos da la vida. Dios es grande, Marquito va a ser hermano mayor." Cabe recordar que la pareja dio el "sí" en una lujosa ceremonia en Miami en enero de 2023, y desde entonces han demostrado ser inseparables.
Este nuevo bebé se suma a una lista extensa de descendientes del cantante. Marc es padre de Arianna y Chase (fruto de su relación con Debbie Rosado), Cristian y Ryan (con Dayanara Torres), y los famosos mellizos Max y Emme, que tuvo junto a Jennifer Lopez. Precisamente, los gemelos cumplieron 18 años y ya se encuentran cursando sus estudios universitarios, mientras su madre enfrenta un presente mediático agitado tras su reciente separación de Ben Affleck en enero de 2025.
La boda de Marc Anthony y Nadia en el Pérez Art Museum sigue siendo recordada como el evento del año en Miami. En aquella oportunidad, el salsero no pudo contener las lágrimas al ver entrar a Ferreira con su diseño de Galia Lahav. El evento contó con padrinos de lujo como David Beckham y Carlos Slim, además de invitados de la talla de Salma Hayek, Maluma y Vin Diesel. Aquella noche, en la que todos los celulares fueron confiscados para mantener la privacidad, fue el cimiento de esta familia que hoy vuelve a ser noticia.