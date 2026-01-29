Marc Anthony y Nadia Ferreira confirmaron su segundo embarazo: será el octavo hijo del cantante

Mientras Jennifer Lopez transita su primer año de soltería tras el divorcio de Affleck, Marc Anthony suma un nuevo integrante a su numerosa dinastía.

El icónico salsero Marc Anthony y su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, confirmaron que volverán a ser padres. El anuncio no fue casual: eligieron el 28 de enero, fecha en la que celebraron su tercer aniversario de bodas, para contarle al mundo que su pequeño Marco pronto tendrá un compañero de juegos.

marc anthony bebe Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron la dulce espera en su tercer aniversario de casados. @marcanthony A los 57 años, el artista neoyorquino se prepara para recibir a su octavo heredero, consolidando una familia numerosa que ya es marca registrada en su vida.

La dinastía de Marc Anthony suma un nuevo integrante La noticia llegó a través de una publicación compartida en Instagram que rápidamente superó los miles de likes. Con una fotografía de las tres manos entrelazadas sobre el vientre de la modelo de 26 años, Nadia expresó su gratitud: "Qué gran regalo nos da la vida. Dios es grande, Marquito va a ser hermano mayor." Cabe recordar que la pareja dio el "sí" en una lujosa ceremonia en Miami en enero de 2023, y desde entonces han demostrado ser inseparables.

marc anthony bebe 3 Marco, el primer hijo de la pareja, se prepara para su nuevo rol de hermano mayor. @marcanthony Este nuevo bebé se suma a una lista extensa de descendientes del cantante. Marc es padre de Arianna y Chase (fruto de su relación con Debbie Rosado), Cristian y Ryan (con Dayanara Torres), y los famosos mellizos Max y Emme, que tuvo junto a Jennifer Lopez. Precisamente, los gemelos cumplieron 18 años y ya se encuentran cursando sus estudios universitarios, mientras su madre enfrenta un presente mediático agitado tras su reciente separación de Ben Affleck en enero de 2025.