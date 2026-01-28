¡Hermosa! Camila Homs presentó a Aitana, la hija que tuvo con José Sosa

La exparticipante de BakeOff finalmente mostró el rostro de su bebé y llenó de ternura a sus seguidores.

Aitana, la hija de Camila Homs y José Sosa, nació hace pocas horas y la felicidad llenó a toda la familia. La expareja de Rodrigo De Paul se encuentra en el mejor momento y disfrutando nuevamente de ser madre.

Con la llegada de Aitana, Homs se convierte en madre por tercera vez, ya que tiene a Francesca y a Bautista, producto de su relación con el futbolista Rodrigo de Paul, mientras que el mediocampista de Estudiantes de La Plata también transita su tercera paternidad.

En sus redes sociales, compartió la primera foto de la pequeña con el texto "Te hiciste desear tanto... Bienvenida princesa nuestra". El posteo se llenó de "Me gustas" y lindos comentarios de todos sus seguidores.