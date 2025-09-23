Atención: la Policía de Mendoza busca jóvenes con secundario completo y paga por estudiar

El Instituto Universitario de Seguridad Pública lanzó una amplia convocatoria para sumar jóvenes a la Policía de Mendoza . Desde las fuerzas de seguridad apuntas a hombres y mujeres mayores de 18 años que tengan el secundario completo. Además, ofrecen pagar una beca de $350 mil a los que pasen todas las pruebas e instancias de selección.

Todas las personas que ingresen al IUSP recibirán una beca de $350 mil para cubrir lo gastos de los estudiantes. Aunque no se trata de un monto millonario, la beca supera el último Salario Mínimo, Vital y Móvil publicado en el Boletín Oficial del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad.

Por otro lado, los estudiantes del IUSP que se reciben tienen un puesto de trabajo asegurado.

Los interesados deben realizar la preinscripción online a través de la web oficial del IUSP y luego, presentarse en la sede elegida para entregar la documentación y coordinar las fechas de evaluación.

Entre los requisitos se encuentran:

ser argentino nativo o por opción

tener secundario completo

edad entre 18 y 29 años (cumplidos antes del 31 de diciembre del año en curso)

estatura mínima de 1,65 m para varones y 1,60 m para mujeres

no tener tatuajes visibles y quienes los posean deberán firmar un “acta compromiso” para removerlos en el plazo establecido

policia cadetes instituto universitario seguridad publica iusp (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

El proceso de selección

El ingreso contempla cuatro etapas eliminatorias:

Evaluaciones de conocimientos generales, interpretación de textos y pruebas físicas básicas.

Entrevistas psicológicas.

Entrevistas psiquiátricas.

Entrevista médicas.

De esta forma las autoridades se garantizan la excelencia de los futuros cadetes. Los aspirantes que superen todas las instancias podrán cursar con la beca de $350.000, destinada a cubrir los gastos del programa.

iusp.jpg

Preinscripción y documentación

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre de 2025, en las sedes Central, zona Sur, zona Este y Valle de Uco. El curso está diseñado para capacitar a los futuros integrantes de la fuerza en áreas esenciales como seguridad pública, prevención del delito, gestión de emergencias y resolución de conflictos, brindando herramientas para enfrentar los desafíos actuales de la provincia.

Para realizar la preinscripción debe poseer una cuenta de correo electrónico personal. Si no la tiene deberá crearla para registrarse. No se pueden utilizar cuentas de terceras personas.

En la preinscripción deberá registrarse y completar el formulario vía web, descargarlo e imprimirlo. A cada postulante que haya completado e impreso el formulario de preinscripción, se le enviará un mensaje a su cuenta de correo registrada, con un turno asignado en donde se le indicará la fecha en la cual deberá asistir con la documentación requerida.