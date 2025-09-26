La nueva pista del triple crimen de Florencio Varela: investigan a un narco de La Matanza cercano a Brenda

La investigación sobre el triple crimen de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela , ha tomado un giro importante con la aparición de una nueva pista que apunta a un joven narcotraficante vinculado a Brenda Loreley del Castillo, una de las víctimas.

Fuentes cercanas al caso informaron que este joven, quien pertenece a una banda de narcotraficantes de La Matanza , está siendo investigado por su relación con la víctima y su posible conocimiento de los hechos. Aunque las primeras versiones sugieren que no tendría un rol directo en las muertes, su cercanía a Brenda y su implicación en actividades ilícitas lo colocan como un testigo clave.

El joven, conocido por una señal física particular, sería parte de una banda que opera en la zona de monoblocks 19 de Ciudad Evita, lugar de residencia de Brenda. Este grupo criminal se dedica tanto al menudeo de drogas como a extorsiones.

La figura del joven se había mantenido en la sombra hasta ahora, pero su vinculación con la víctima ha levantado sospechas, y la UFI de Homicidios de La Matanza, dirigida por el fiscal Adrián Arribas, ha asumido el caso para profundizar la investigación.

El caso ha cobrado relevancia no solo en la Justicia provincial, sino también en el ámbito federal, donde la PROCUNAR, la Procuración especializada en delitos relacionados con narcotráfico, ha sido convocada para colaborar en la búsqueda de más datos sobre la banda a la que el joven pertenecería. La pista narco parece consolidarse, pues las circunstancias del crimen de Brenda, que fue brutalmente asesinada con fractura de cráneo, aplastamiento facial y heridas punzocortantes, apuntan a un móvil relacionado con el tráfico de drogas.

En paralelo, las investigaciones han señalado a un narcotraficante peruano conocido como “Pequeño Jota”, quien supuestamente habría ordenado el triple femicidio. Sin embargo, esta pista ha resultado infructuosa, ya que el nombre no aparece en investigaciones anteriores sobre narcotráfico, lo que sugiere que podría haber ingresado al país ilegalmente, como lo hizo Miguel Ángel Villanueva Silva, otro detenido en el caso.