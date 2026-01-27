Los delirios místicos de Nicolás Rodríguez, el líder de la secta "La Orden de la Luz"

"Esencias", amenazas y mails tenebrosos: la denuncia que expone cómo la presunta secta utilizaba discursos místicos para someter y abusar de sus víctimas.

En el marco de una causa que investiga un entramado de violencia sexual, amenazas y manipulación psicológica vinculado a una presunta secta denominada “ La Orden de la Luz ”, dos empleados del Senado bonaerense , identificados como Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, fueron detenidos.

Ambos, fueron procesados por abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma en al menos cuatro hechos ocurridos entre 2015 y 2019 . A su vez, la semana pasada quedaron imputados en una segunda causa, en la que se los acusa de haber cometido otros cinco hechos de violencia sexual contra dos mujeres.

En la denuncia, a la cual accedió MDZ , una de las víctimas, identificada como FA, reveló que Nicolás “manifestaba que lo poseían diversas esencias”. La joven detalló que “Nicolás era una especie de DIOS KIEI” y que ella “debía responder a sus necesidades”.

La primera situación de terror que describió ocurrió una madrugada, cuando vio a Nicolás en el patio de su casa con la cara pintada, vestido de negro y con dos catanas en las manos. "Tiempo después me contaron que Nicolás podía conectarse con sus vidas pasadas y traerlas al presente", contó la mujer.

Según su testimonio, una de esas entidades se llamaba “SKRULL”, a la que describió como la más violenta. “La primera vez que Nicolás me muestra que está poseído por SKRULL, me toma del cuello y me ahorca contra la pared”, mencionó.

Otra de las “esencias” se llamaba “MISTERIOSO”, quien le decía a la joven lo que debía hacer. Rodríguez utilizaba sus discursos místicos para justificar episodios de violencia y abuso sexual. “Cuando me obligaban a tener sexo, era en contra de mi voluntad, siempre con Daniela y Nicolás, los abusos que sufrí, fueron mordidas en mis pechos. Nicolás me manifestaba que, se descargaba mediante esta práctica, me mordía en todo el cuerpo”, agregó.

Los tenebrosos mensajes de "La Orden de la Luz"

FA relató que en 2016 conoció a Rodríguez, a quien debía servir. “Yo tenía un propósito que era servir a Nicolás, ya que era un guerrero que manejaba el fuego y otros poderes a nivel mundial, y que a partir de ese momento debía responder a sus necesidades”, detalló.

Sin embargo, unos meses después, la joven comenzó a recibir mails de parte de Rodríguez. Dichos mensajes eran enviados por la cuenta: [email protected], luego de que la denunciante y el detenido tenían una discusión.

Senado-bonaerense-Legislatura-bonaerense.jpg Estiman que podrían haber al menos 20 víctimas. Archivo MDZ

“El primer correo que recibí, fue el 28 de mayo del 2017, donde me relataban una historia donde el Dios KIEI había salvado vidas”, agregó. Y señaló: “Comencé a recibir más correos, las cuales eran alertas”.

En uno de los mails, el cual tiene fecha del 25 de enero de 2020, se lee lo siguiente: “Los guerreros sombras son hombres y mujeres entrenados en el silencio y la oscuridad. Envenenan y matan antes de que alguien pueda verlos. Desde que cambiaron su liderazgo ofrecen servicios de mercenarios, no por dinero sino por secretos y recetas. El kiei va a intentar tomar el liderazgo para cambiar su rumbo”.

Otros de los mensajes, con fecha del 28 de junio de 2019, menciona: “Están intentando crear en el país un bosque de Aokigahara. Un lugar de suicidios rituales. Intentemos estar todos atentos a buscar lugares de una gran energía negativa concentrada, o noticias periodísticas sobre muchos suicidios. La luz es eterna”.

Dicho material, al igual que los dispositivos electrónicos y las armas blancas secuestradas en el domicilio de los imputados, se encuentran a disposición de la Justicia.

Cómo sigue la causa

En los próximos días, se tomarán nuevas declaraciones solicitadas por las querellas. Los investigadores estiman que podrían haber al menos 20 víctimas, algunas de ellas menores de edad al momento de los hechos.